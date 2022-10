A Vatikáni Könyvkiadó számos új kötettel jelentkezett az őszi frankfurti könyvvásáron

A könyvszakma egyik legrangosabb eseményén az idei kínálat közül kiemelkedik egy kötet, amely egy, az Egyház, de az általános kultúra szempontjából is jelentős évforduló előtt tiszteleg: 800 éve készült el ugyanis az első jászol, amelyet Assisi Szent Ferenc állított fel 1223 karácsonyán. A Vatikáni Könyvkiadó gondozásában megjelent és Ferenc pápa nevével fémjelezett kötet A betlehemi jászol – A Szenteste szereplői és szimbólumai címet viseli, s benne a Szentatya a betlehemi jászol különböző lelki és történeti aspektusait elemzi.

Frankfurtban ismerheti meg a közönség a Járjunk együtt – Szavak és elmélkedések a szinodalitásról című kötetet is, amelyben az antológiát szerkesztő Nathalie Becquart nővér, a Püspöki Szinódus helyettes titkára Ferenc pápa a meghallgató és Isten népeként úton levő Egyházról szóló megnyilatkozásait gyűjtötte össze.

Az Isten stílusa szerint címmel megjelent kötet elmélkedések gyűjteménye a papi lelkiségről. A könyvben olvasható Ferenc pápa beszéde A papság teológiájáról, amelyet az elmúlt hónapokban tartott vatikáni szimpóziumon mondott el; a pápai beszédet Timothy Radcliffe és Luigi Maria Epicoco atya kommentárja kíséri. A szöveget a papság állandó képzéséről tartott összejövetel anyaga is gazdagítja.

A Vatikáni Könyvkiadó a teremtett világ védelmével, a társadalmi problémákkal és a spiritualitással foglalkozó kiadványokat is felvonultatott. A szentszéki kiadó standján elérhető volt Gaël Giraud francia jezsuita közgazdász Az ökológiai átmenet szelíd forradalma – Hogyan építsünk egy lehetséges jövőt? című könyve is; valamint Tonino Bello életrajza, amelyet Domenico Cornacchia püspök írt Az erény tanúja és mestere – Tonino Bello atya keresztény útja címmel. A vatikáni kiadó bemutatta továbbá az Összebékített sokszínűség – Egy protestáns a Pápa újságjában című kötetet is, amelynek szerzője Marcelo Figueroa, egy presbiteriánus közösség tiszteletese, a L’Osservatore Romano vatikáni napilap argentin kiadásának szerkesztője; illetve Vincenzo Paglia érsek, a Pápai Életvédő Akadémia elnökének Az élet teológiai etikája. Szentírás, hagyomány, gyakorlati kihívások című kötetét is.

„Megérdemel egy szót két olyan új publikáció is, amelyek az irodalom és a lelkiség témáit ötvözik” – mondta Lorenzo Fazzini, a Vatikáni Könyvkiadó vezetője. Az elsőt A világ szövete címmel Andrea Monda, a L’Osservatore Romano igazgatója szerkesztett. A Salani Kiadóval közös kiadásban megjelent kötet Ferenc pápa az elbeszélés témájáról szóló megnyilatkozásait gyűjti össze, párbeszédben a világ nagyszerű íróival és gondolkodóival.

A másik kiemelkedő publikáció Az Ige és a történetek. Tizenhat olasz írónő olvassa az evangéliumok példázatait, amelyet a L’Osservatore Romano női melléklete, a Nők, egyház, világ szerkesztői állítottak össze. E kötetben napjaink legismertebb olasz írónői olvassák újra az evangéliumi példázatokat és merítenek belőlük inspirációt, hogy megírják a maguk történeteit. „Ez a két publikáció azt tanúsítja, hogy a könyvkiadás területén is gyümölcsöző összhang születhet az irodalom és a lelkiség között” – fogalmazott Lorenzo Fazzini, a Vatikáni Könyvkiadó vezetője.

Forrás és fotó: Vatikáni Rádió; Frankfurter Buchmesse

Magyar Kurír