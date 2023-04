A Vatican Media és a Lateráni Egyetem megállapodást kötött a kiadói tevékenységek egyesítéséről

A megállapodás lehetővé teszi doktrinális és didaktikai művek, valamint tudományos folyóiratok számára írt cikkek kiadását. A jelen megállapodás keretében létrejött alkotások a sajtóközlemény szerint „a Pápai Lateráni Egyetem könyvkiadója (Pontificia Universitas Lateranensis) és a Vatikáni Könyvkiadó (Libreria Editrice Vaticana) bejegyzett védjegyeit viselik” majd.

A sorozatban is megjelenő kötetek különböző tudományterületekre terjednek ki: teológia, filozófia, jog, a béke és a nemzetközi együttműködés tudománya, ökológia és környezetvédelem; továbbá rangos folyóiratok kiadása is társul hozzájuk – ezek közé tartozik az Apollinaris a kánon- és polgári jog (utroque jure), az Aquinas a filozófia, a Lateranum a teológia, a Studia e Documenta Historiae et Iuris a római jog és jogtörténet, valamint a Lateran Law Review az összehasonlító jog és a nemzetközi jog területén, ez utóbbit jelenleg online formában teszik közzé.

A sajtóközlemény szerint a megállapodás összhangban van a Praedicate evangelium (Hirdessétek az evangéliumot) kezdetű apostoli konstitúció rendelkezéseinek végrehajtásával, amely 183. cikkelye alapján elővételezi „a szerkezeti egységben és a működési jellemzők tekintetében” a „Szentszék összes szervének egyesítését a kommunikáció terén, hogy az egész rendszer koherens módon válaszoljon az Egyház evangelizáló küldetésének szükségleteire”.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír