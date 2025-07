A vatikáni média kihelyezett stúdiót nyitott a Szent Péter téren

Kommunikációs műhely a remény szolgálatában – ez a célkitűzése a vatikáni médiának ezzel az új stúdióval, amelyet a Szent Péter téren állítottak fel a szentév alkalmából. Július 25-én, pénteken reggel 8.10-kor a Vatikáni Rádió veletek című élő műsort már onnan sugározta a rádió. A kezdeményezés azért született, hogy a jubileumi zarándokokat közelebbről tájékoztassák, többek között Pier Giorgio Frassati és Carlo Acutis szeptemberi szentté avatásáról. A kihelyezett stúdió a Vatikánvárosi Kormányzóság engedélyével és a Szentatya Barátai (Friends of the Holy Father) elnevezésű szervezet anyagi támogatásával jött létre.

A remény egyesítő ereje

A stúdió a bizonyíték rá, hogy a kis szikrák képesek fellobbantani a remény nagy fáklyáit. „A remény szentévét ünnepelni egy olyan pillanatban, mely tele van csüggedéssel a világban zajló dolgok miatt, már önmagában hathatós üzenetet hordoz: a reményt soha nem szabad elveszíteni – mondta Paolo Ruffini, a Kommunikációs Dikasztérium prefektusa a stúdió felavatásakor. – A mi erőnk nem egy tökéletes hálózatban áll, mert ügyesek vagyunk vagy erősek önmagunkban. A mi erőnk egy olyan hálózatban rejlik, amely nem szakad el, mert összetart minket. Nem csak magunk között, hanem azokkal is, akik hallgatnak, olvasnak minket, akikkel mindennap erre a reményre bízzuk magunkat.”

Az Egyház jelen van az ember által lakott térben

„Tartalmakat készíteni és föltenni a világhálóra nem pusztán azt jelenti, hogy valami közzétenni valót gyártunk, hanem azt, hogy belakjunk egy valós teret, amely valamennyiünk életéhez tartozik – mutatott rá a Kommunikációs Dikasztérium titkára, Lucio Ádrian Ruiz prelátus. – Ezek új helyek, mások, de valóságosak. A hétköznapi életünkhöz tartoznak. Az Egyháznak pedig ott kell lennie, egyszerűen azért, mert mindenütt, ahol az ember jelen van, az Egyháznak is ott kell lennie.”

Elmesélni a jót a világban

Jó a remény világosságát magasra helyezni, hogy bevilágítsa az egész házat és mindenki lásson, nem pedig a véka alá rejteni. „Fontos elmesélni mindazt a pozitív valóságot, ami csöndben növekszik a világban és megmutatja, hogy létezhet más narráció is, mint az a negatív, amelyhez gyakran hozzá vagyunk szokva – magyarázta Massimiliano Menichetti, a vatikáni média főszerkesztő-helyettese, egyben a Vatikáni Rádió és a Vatican News hírportál igazgatója. – Tudjuk jól, hogy a tévéhíradók, az újságok, a weboldalak hajlamosak a rossz elmesélésére. Nekünk, a vatikáni médiának az a felelősségünk, hogy hangsúlyozzuk az igazságot: vagyis hogy a világban, minden ellenére a jó kerekedik felül, és ezt igyekszünk tenni mindennap.”

A pápai tanítás szolgálatában hosszú évek óta

A vatikáni média azzal, hogy a reményt beszéli el, Róma püspökének szolgálatába állítja magát, „csodálatos folytonosságban II. János Páltól XVI. Benedeken át Ferenc pápáig, elérkezve ma XIV. Leó pápához – vallja Alessandro Gisotti, a vatikáni média főszerkesztő-helyettese. – II. János Pál fáradhatatlanul ismételte a fiataloknak: »Ti vagytok az én reménységem.« XVI. Benedek a maga részéről rögtön kimutatta ezt: első apostoli útja éppen a kölni ifjúsági világtalálkozóra vezetett, szülőhazájába, Németországba, ahol megújította a fiatalokba helyezett bizalmat, akik a jövő főszereplői. Ferenc pápa, jól emlékszünk rá, rögtön a megválasztása utáni első virágvasárnap azt mondta a fiataloknak: »Ne hagyjátok, hogy elrabolják tőletek a reményt!« És ezt a stafétabotot vette át most XIV. Leó pápa is. Alig három hónappal pápasága megkezdése után már találkozni fog a világ minden részéről érkező fiatalokkal, ennek a változatlan bizalomnak a szép jeleként. Igen, szükség van ma is a fiatalokra, a hajnal őrszemeire, akik őrzik és óvják a reményt.”

Forrás és fotó: Vatikáni Rádió

Magyar Kurír