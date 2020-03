A Vatikáni Rádió a II. világháború idején a nemzetiszocialista „fake news” ellen

„Elképesztően ellenséges és határozottan támadó” – így kommentálta Joseph Goebbels a Vatikáni Rádió adásait. A nemzetiszocialista propagandaminiszter a háború folyamán szinte naponta megkapta a szentszéki tömegkommunikációs eszköz adásainak beszámolóit – állítja az amerikai Crux portálnak február 20-án adott interjúban Nathan Morley. A részleteket az újságíró 2020 augusztusában megjelenő könyvében (Radio Hitler. Nazi Airwaves in the Second World War) lehet majd olvasni. A mű kiterjedt elsődleges forrásanyagra támaszkodik. A szerző annak kívánt utána járni, hogy milyen módszerekkel építették be a hazugságokat a náci propagandamunkába.

A kutatás bizonyítja a német média Vatikáni Rádióval szembeni mély ellenszenvét. Az újságíró szerint Goebbels „elborzadt az összefoglalók olvastán”, mivel a szentszéki adó a háború kezdetétől fogva leleplezte a náci bűntetteket. 1940-ben egy riport felidézte a megszállt Lengyelország lakossága ellen elkövetett „megbocsáthatatlan borzalmakat és visszaéléseket”. Máskor a német hatóságok azon intézkedéseit bírálták, amelyek Elzász-Lotaringiában, illetve az elfoglalt Franciaország egyéb vidékein arra irányultak, hogy felszámolják a katolicizmust. Egy rendszeres műsoruk pedig abból állt, hogy Olaszországban hadifogolytáborokat látogattak. Egyes fogvatartottak ki is használták az alkalmat arra, hogy üzenetet küldjenek családtagjaiknak.

Elkerülhetetlenül vált a Vatikáni Rádió hullámhossza célponttá: a németek zavarták az adásokat, a frekvenciasávot módosítani kellett. „Fontos tudni, hogy hatalmas volt a rádió sugárzási hatóköre” – húzza alá Nathan Morley. A háború eseményeiről részletes napi tudósítást adtak le, amely a világ számos pontján (Észak-Amerikától Indiáig) fogható volt. Vatikán Állam a 2. világháború alatt semleges maradt, a tengelyhatalmak hadserege nem özönlötte el. Joseph Goebbels nem értette, hogy egy független rádióállomás hogyan tud a Harmadik Birodalom hű szövetségese, Olaszország belsejéből büntetlenül tevékenykedni. Az olaszok viszont meg voltak győződve arról, hogy a Vatikáni Rádió kódolt üzeneteket küldött a szövetségeseknek. Ezért 1943. november 5-én Mussolini rezsimje bombázni kezdte a miniállamot, anélkül, hogy jelentősebb anyagi kár keletkezett volna.

Nathan Morley könyve arról is tudósít, hogy Hitler rádiója hogyan próbálta megnyerni céljainak a különféle országok katolikusait: a német média a Szovjetunió elleni támadást már 1941 júniusától „a bolsevizmus elleni kereszteshadjáratként” mutatta be.

Fordította: Hantos-Varga Márta

Forrás és fotó: Cath.ch/Kaposvári Egyházmegye

