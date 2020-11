A veronai bazilikában vagy a debreceni katolikus gimnáziumban járunk?

Bódis Zoltán intézményvezető köszönetet mondott az iskola „varázsdobozát” megvalósító Somodi Attila karbantartónak, asztalos mesternek, akinek igényes munkája az iskola más helyiségeiben is fellelhető: a tornaterem berendezései, kerti padok, beltéri ajtók is az ő keze munkáját dicsérik – miként a város több üzletének polcai, pultjai is.

A debreceni katolikus gimnázium igazgatója elmondta: az egyre nagyobb létszámmal működő iskola tanulóinak biztonságát is szolgálja a megfelelő helyen kialakított, beléptető rendszerrel ellátott új portásfülke, ahol iskolaidőben folyamatos portaszolgálat működik. Korábban nehezen lehetett követni, hogy ki mikor érkezik, illetve távozik az épületből.

Bódis Zoltán igazgató megköszönte minden technikai dolgozó munkáját, akik elismerésére ritkán adódik alkalom. Az intézményvezető kiemelte: az iskola a technikai dolgozók vállán nyugszik. Áldozatos munkájuknak köszönhetően tiszta, rendes, esztétikus körülmények között tanulhatnak a diákok.

A portásfülkét Bancsi Zoltán plébános, iskolalelkész áldotta meg csütörtökön.

Forrás és fotó: Kovács Ágnes/Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye



