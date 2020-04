A vészhelyzetben új formában működik tovább a Karitász – a Székesfehérvári Egyházmegyében is

– A Katolikus Karitásznak át kellett alakítania a segítségnyújtást és a feladatellátást a központjaiban, a szociális intézményeiben és a plébániai önkéntes csoportokban is. A székesfehérvári egyházmegyei központ hogyan folytatja tovább a működését?

– A járványhelyzetre való tekintettel zárva van, de online formában (Facebookon, e-mailen) és persze telefonon keresztül is elérhetőek vagyunk.

Nálunk is átalakult a munkarend, ugyanis több idős dolgozónk is van, többen home office-ban dolgoznak, de igyekszünk a szolgálatunkat továbbra is ellátni.

Az országos segélyprogramjaink nagy részét folytatjuk, ilyen például a Lakhat program, amivel a lakhatásban veszélyeztetetteket próbáljuk segíteni. A vetőmagokat már a veszélyhelyzet előtt kiosztottuk, úgyhogy reméljük, már zöldellnek a kertek.

A pelenkaprogram is folytatódik, tehát a DM által felajánlott pelenkák kiosztása is folyamatban van. Elindul a Szép Otthon programunk újabb fázisa is, ezeket szeretnénk továbbra is biztosítani azoknak, akik a látókörünkbe kerültek.

– Országszerte végzik karitatív munkájukat a szervezet önkéntesei, munkatársai, hogy szolgálatukkal támogassák a nehéz helyzetbe kerülőket, kiemelt figyelemmel az idősekre. Milyen tapasztalataik voltak a központban, az elmúlt egy hónapban miben kértek segítséget az emberek?

– Nagyon sok kérelem érkezett hozzánk, megnőtt az igény a tartós élelmiszerek, a tisztítószerek iránt. Sok kérelmet továbbítunk a plébániai karitászcsoportok számára, velük sokkal intenzívebb lett a kapcsolattartás. Ők helyben, saját erőforrásból is próbálnak segíteni a rászoruló családokon.

Jellemző, hogy az idősebb önkéntesek most visszavonultak és a fiatalabb önkéntesek vették át a stafétabotot, látogatják az időseket, segítenek a hivatali ügyintézésben, gyógyszerkiváltásban, bevásárlásban. Időnként pedig egy kis beszélgetéssel, lelki segítségnyújtással is támogatják az otthonukba magányosan élőket, betartva a megfelelő távolságot.

– Az egyházmegyében szinte minden plébánián működik önkéntes csoport, hogyan tudják összehangolni, támogatni a karitászosok munkáját?

– Próbálunk mindenkivel kapcsolatban maradni, kiemelt feladatunkká vált a plébániai karitászcsoportok támogatása. A tisztasági csomagszállítmányunkat szeretnénk ötven családhoz eljuttatni a különböző településeken. Ezek a csomagok általános higiénés eszközökből, tisztítószerekből, fertőtlenítőszerekből állnak, de van bennük mosószer, öblítő, mosogatószer is, mert úgy látjuk, ezeknek most nagyon nagy hasznát veszik az emberek, és a járvány elmúltával is felhasználhatók lesznek a háztartásokban.

– Hogyan tudják felmérni, melyek azok családok, akik a járvány miatt jutottak nehéz helyzetbe?

– Igény szerint próbálunk intézkedni, azokkal a karitászcsoportokkal vesszük fel a kapcsolatot, amelyekhez már ott helyben beérkeztek ilyen jellegű kérések, és leszállítjuk nekik a csomagot, ők pedig továbbítják azokat a rászoruló családoknak.

Olyan plébániákra, ahol most nem működik a karitászcsoport, mert főleg idős önkéntesekből állt, megpróbálunk magunk eljutni, a központból.

Fiatalabb önkénteseink segítségével intézzük a beszerzést, illetve a csomagok eljuttatását is a családokhoz. Folyamatban van a rászorulók feltérképezése, most első körben a Székesfehérváron és környékén működő karitászcsoportok segítségével, a velencei, gárdonyi térség, illetve Dunaújváros körzetében. A felmérés alapján majd bővül, változik ez a kör.

– A személyes kapcsolattartásra most számos szabályt hoztak. Ennek fényében miként kellett újragondolni a tevékenységüket?

– Azon kívül, hogy igyekszünk minimalizálni a személyes kontaktust, inkább a telefonos elérhetőségeket, illetve az e-maileken keresztüli kapcsolattartást tartjuk elsődlegesnek.

Természetesen, ahol szükséges a személyes jelenlét, ott maszkban, gumikesztyűben, tehát a megadott óvintézkedések mellett történik a segítségnyújtás.

Mindenképpen betartjuk azt a kötelező szabályt, hogy nem megyünk be sem a lakásokba, sem az udvarokba, hanem a megfelelő két méter távolságot tartva – akár az ajtó elé letéve a csomagot – juttattjuk el az adományt a családokhoz.

Ahogy említettem, próbálunk telefonon közvetíteni a reményt, illetve biztató szavakat mondani. De a digitális eszközök használatával, például Skype-on és egyéb más felületeken is, ahol még a vizuális élményt is bele tudjuk vinni a kapcsolattartásba.

Ez nyilván nem helyettesíti a személyes kapcsolatokat, de az adott körülmények között, azt gondolom, hogy ezek a lehetőségek sokat jelentek.

– Szigorodtak a segítségnyújtás, az adománygyűjtés szabályai. A veszélyhelyzet idején hogyan juthatnak el az adományok a karitatív szervezetekhez?

– Szeretném felhívni a figyelmet, hogy ebben a nehéz helyzetben nagyon fontos az összefogás és az is, hogy a jószándékú embereket megszólítsuk. Hiszen a plébániai karitászcsoportok és az Egyházmegyei Karitászközpont is korlátozott forrásokkal rendelkezik, úgyhogy aki szeretné támogatni a munkánkat (most főként pénzadománnyal) azt megteheti a karitasz.hu weboldalon megtalálható lehetőségekkel.

A Katolikus Karitászon mint országos segélyszervezeten keresztül, vagy a www.karitaszszekesfehervar.hu oldalon az egyházmegyei karitászközponton keresztül sokakat segíthetünk ebben különleges helyzetben. A 1357-es adományvonal segítségével, hívásonként 500 Ft-tal lehet támogatni a hat országos segélyszervezet tevékenységét. A közös gyűjtés után szétosztják a segélyszervezetek között a befolyó összeget, amelyek mind a járványhelyzet okozta nehézségek enyhítésében próbálnak segíteni, többek közt élelmiszer vagy fertőtlenítőszerek vásárlásával.

Ugyanakkor közeledik az adóbevallások határideje is, lehetőség van az 1 + 1 % felajánlására. Abban is lehet gondolkodni, hogy ezt a Katolikus Karitászt támogató alapítványnak ajánljuk fel. Hiszen ezt a pénzt is a mostani nehézségek csökkentésére fordítják.

Az adományozás szempontjából is nagy nehézség, hogy a templomok zárva vannak és nem lehet számítani a karitász céljait szolgáló adakozásra. Ezért javasoljuk inkább azt, hogy egy-egy nagyobb, központilag létrehozott gyűjtést támogassanak és onnan osztják majd vissza az összeget a kisebb települések, plébániai karitászcsoportjai számára.

Természetesen az Alba Caritas Alapítvány bankszámlájára is lehet utalni, ekkor a közleménybe be kell írni, hogy adott esetben melyik plébánia önkéntes csoportjához szánják az adományt, és azt mi továbbítjuk a központból. Köszönjük, hogy ezzel is támogatják munkákat!

(Videó a Katolikus Karitász mostani munkájáról.)

Forrás: Székesfehérvári Egyházmegye

Fotó: Katolikus Karitász

Videó: Somogyi Tamás és Berta Kata

