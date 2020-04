A veteményeskerteket is megáldották Pócspetriben és Máriapócson

Mindenható Isten, kegyességedhez fohászkodunk, hogy a zsenge vetéseket, amelyeket a meleg és az eső által nevelsz, áraszd el áldásod bőséges harmatával és őrizd meg a termés beéréséig. Add meg népednek, hogy legyen mindig hálás ajándékaidért, hogy a föld terméséből az éhezők is bőséges jókkal teljenek be és a szegény és a szűkölködő is zengje dicsőséges nevedet – ezek a könyörgő szavak hangzottak el április 26-án, húsvét harmadik vasárnapján a búzaszentelési szertartásokon Pócspetriben és Máriapócson.

Szenes István, Pócspetri plébánosa Pásztor Károly nyugalmazott plébános kíséretében a településen, valamint a hozzá tartozó fíliában, Máriapócson a járványhelyzetre való tekintettel otthonaikban kereste fel a híveket, hogy terményeiket, veteményeskertjüket megáldva a jó és bő termésért imádkozzon.

Forrás és fotó: Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

Magyar Kurír