A vietnámi hatóságok félbeszakítottak egy érseki szentmisét a Hanoi Főegyházmegyében

Vu Ban legnagyobb templomában a Joseph Vu Van Thien érsek által celebrált, 10 órakor kezdődő liturgia egyszercsak félbeszakadt, amikor sisakot viselő kormánytisztviselők jelentek meg. „Meglehetősen kellemetlen és aggasztó volt látni, hogy a liturgiát félbeszakítják az állami hivatalnokok” – fejezték ki az érsekség részéről a helyi hívek felháborodását.

Civil ruhás biztonsági tisztek jelentek meg, a kommunista párt helyi irodájának vezetőjével az élükön, odavonultak az oltárhoz, és közölték az érsekkel, hogy azonnal hagyja abba a szentmisét, és küldje haza a híveket.

Egyelőre nem ismeretes, miért akartak véget vetni a liturgiának az állami tisztviselők. Joseph érsek a főegyházmegyei missziós nap alkalmából mutatott be misét a Vu Ban-i templomban, a főegyházmegye papjainak koncelebrálásával.

A koncelebráns papok és a hívek próbálták megvédeni az érseket, kérték a hatóság képviselőit, hogy hagyják el a templomot, és engedjék, hogy folytatódjon a liturgia. A kellemetlen incidens után a szentmise végül folytatódott, a megdöbbent hívek részvételével.

A hanoi katolikusok és más vallások hívei egyaránt elítélték az emberi jogoknak és a vallásszabadságnak ezt a kirívó megsértését. „Először láttam ilyet, hogy állami tisztviselők kimennek az oltárhoz, és leállítják a misét, nem várják meg, hogy véget érjen, mint azt általában szokták. Először láttuk azt, hogy erőszakosan szólnak a papokhoz, tiszteletlenek Isten szolgáival. Durva és törvénytelen akció volt. Blaszfémia és égbekiáltó szentségtörés” – fogalmazott Peter Nguyen Van Khai atya, redemptorista szerzetes.

A Nemzetközi Vallásszabadság Egyesült Államokbeli Bizottsága (USCIRF) a napokban tette közzé jelentését, melyben továbbra is különösen aggasztónak nevezik a vallásszabadság helyzetét Vietnámban, mivel az állam lehetővé teszi ugyan polgárai számára, hogy szabadon gyakorolják vallásukat, de a kormány üldözi a független és be nem jegyzett vallási csoportokat” – olvasható a jelentésben. Emellett a hatóságok továbbra is súlyos börtönbüntetésekkel sújtják a hívőket és a vallásszabadság szószólóit.

Forrás és fotó: Fides.org



Magyar Kurír

(vn)