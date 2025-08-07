A világ legnagyobb falfestménye Ferenc pápa emléke és a béke előtt tiszteleg

Ron pályafutása több mint húsz évet ölel fel, és művei világszerte színesítik a városokat. Hazájában, a futballszerető Argentínában legismertebb alkotásai közé tartoznak Diego Maradonát és Lionel Messit ábrázoló falfestményei – ez csak néhány a több száz közül, amelyek a nevéhez kötődnek.

Július 26-án La Plata városi tisztségviselői és Gustavo Carrara érsek jelenlétében avatták fel és áldották meg az 50 méter magas, Ferenc pápát ábrázoló falfestményt. Az idén elhunyt Szentatya az egyike azon „népi példaképeknek”, akiket Ron megörökített.

„Falfestőművészként nemcsak saját műveinket festjük meg, hanem folyamatosan fedezzük fel azokat a személyiségeket, akiket nagy népszerűség övez – mondta Ron az ACI Prensának, a Catholic News Agency (CNA) spanyol nyelvű partnerének. – A falfestészet még mindig pop art. Ezeknek az embereknek a bemutatása ilyen méretekben, különösen olyan helyeken, ahova a művészet egyébként nem jut el, nagyon fontos.”

Ferenc pápa – azon túl, hogy ő volt a Katolikus Egyház vezetője és Argentína legfontosabb személyisége – megmaradt egyfajta népi ikonnak is, bár ebben az esetben idézőjelbe téve használjuk a szót, hiszen kultúrába való beágyazottsága miatt van ilyen hatása.

A falfestmény kiegészíti La Plata székesegyházának már amúgy is impozáns látképét. A helyszínt a városi tanács választotta, a projekt pedig komoly technikai kihívást jelentett. Bár a művész teljes szabadságot kapott arra, hogy melyik képet választja Ferenc pápáról, a legnagyobb korlátnak a hely adottságai bizonyultak. Ezért előfordulhatott, hogy az egyébként legjobbnak talált, a legbeszédesebb történetet mesélő fotó nem illett volna bele ebbe a kompozícióba. Az elsődleges szempont tehát az volt, hogy vertikálisan emelkedő, alulról felfelé vagy felülről lefelé értelmezhető képet alkossanak.

„Ez a pápa. Könnyű lenne azt mondani: Ferenc pápa, bármilyen fotó megteszi, amíg jól néz ki, és felismerhető. De ennél több kell: egy történetet kell elmondania” – hangsúlyozta Ron.

A kép, amely túlmutat az alkotáson

A kiválasztott kép Ferenc pápa pápaságának első hónapjaiból származik: mosolyogva felfelé néz, kezében egy galambbal, amely éppen kiterjeszti szárnyait.

Ez nagyon gyengéd, érzelmes kép. Szerintem az egyik legjobb. Nagyon ismert, és sokat mond, mert kapcsolatot teremt az éggel, különösen a galamb katolikus szimbolikáján keresztül”

– mondta Ron.

A művész biztos abban, hogy a falfestmény a város új nevezetességévé válik „az üzenet ereje, a személy jelentősége, az újdonsága, valamint a helyszín, a Plaza Moreno, a székesegyház közelsége miatt”. Hangsúlyozta, „az ilyen művek új látnivalókat, új felfedezési lehetőségeket teremtenek”.

Hívő, de nem gyakorló keresztényként Martín Ron úgy érezte, jó dolog, hogy munkáját megáldották, mert szerinte „a lényeg az, hogyan éri el az embereket”. „Én csak csatorna vagyok, a mű készítője, de amikor aláírom, a mű az embereké lesz – magyarázta. – Mi, falfestménykészítők, elengedjük a műveinket, főleg, amikor a világ más tájain dolgozunk. A hely és az ott élők veszik birtokukba őket, és lehet, hogy a művész már soha többé nem látja.” Ezért minden mű „ajándék, megnyílás”.

„Ha a művet megáldják, és idővel zarándokhellyé, az imádság helyévé alakulhat, ahol közelebb kerülhetnek Ferenc pápához a La Platába, a székesegyházhoz ellátogatók, ott imádkozva, valamit kérve – az csodálatos lenne.”

Ferenc pápa a béke üzenetét közvetíti

Martín Ron elmondta, hogy Ferenc pápa békét közvetít a számára. „Olyan népszerű alak, aki szimbolikus értelemben szakított minden anyagi dologgal.” „Túl politikai örökségén, ő olyan ember, akire ha hallgat valaki, akkor béke járja át – nemcsak a szavai, hanem már az arckifejezése által is” – jegyezte meg. Ezért „ezt az arcot akartam megörökíteni, amely a galambon túl is a béke képét közvetíti, amire most különösen nagy szükségünk van a világban”.

Sokan vettek részt az avatóünnepségen

A falfestmény avatásán nagy tömeg vett részt, köztük La Plata polgármestere, Julio Alak; a katolikus közösség tagjai; iskolák, politikai pártok és más intézmények képviselői. A rendezvényt művészeti előadások és Gustavo Carrara érsek áldása kísérte.

A városnak találkozási pontnak, az integráció helyének kell lennie, ahol a szomszédok segítik egymást az együtt haladásban”

– mondta az érsek, remélve, hogy „Ferenc pápa alakja inspirál minket a találkozás kultúrájának megteremtésében és a testvériség és társadalmi barátság felé vezető úton”.

Forrás: Julietta Villar/ACI Prensa – CNA

Fordította: Cziple Hanna/Romkat.ro

Fotó: ACI Prensa, AISA/schoenstatt.org

Magyar Kurír