A világszerte kiadott Szalézi Értesítő munkatársainak nemzetközi találkozója Olaszországban

A találkozó társszervezője, Ricardo Campoli atya által vezetett rövid ima után a találkozót az összes jelenlévő résztvevőjének videobemutatója nyitotta meg. Ezt követően Maciej Makula atya, a találkozó főszervezője üdvözölte a megjelenteket.

Elsőként Stefano Martoglio atya, a rendfőnök vikáriusa szólalt fel, aki tolmácsolta a rendfőnök jókívánságait, méltatva a kommunikációs szektor erőfeszítéseit ennek a jelentős valdoccói találkozónak a megszervezésében.

Gildasio Mendes, a tömegtájékoztatásért felelős főtanácsos a kommunikációs ágazat nevében üdvözölte a találkozó résztvevőit: „Mindenki, aki a Szalézi Értesítővel foglalkozik, mindenekelőtt Jézus Krisztus kommunikátora, misszionáriusa és evangelizálója. Önök Don Bosco és a szalézi misszió nagykövetei.”

Leonardo Mancini helyi tartományfőnök mindenkit szeretettel üdvözölt Don Bosco városában. Kifejtette, hogy a Valdocco milyen nagy átalakuláson és fejlődésen ment keresztül az elmúlt években, valamint ismertette a jelenleg ott működő közösségek és tevékenységek számát. Arra is buzdított mindenkit, hogy imádkozzon Don Bosco koporsójánál, és tapasztalja meg az alapító jelenlétét.

Idézett a szent életrajzából is, amely szerint Don Bosco számára a Szalézi Értesítő volt a valaha is elképzelt legjobb propagandaeszköz, mert maga Bosco Szent János adta ezt a folyóiratot mindazoknak, akiknek kedvük volt olvasni, tájékozódni, és azoknak is, akiket nem érdekelt: pontosan ez volt a titka. Leonardo Mancini szerint épp ez a titok lehet a módszere az egyes Szalézi Értesítőkkel kapcsolatos visszajelzéseknek és a kiadványok jobbításának.

A találkozó résztvevői közt szaléziak és laikusok egyaránt voltak, közel ötven országból, sokan első alkalommal keresték fel Valdoccót.

Forrás és fotó: Szaléziak.hu

