A zágrábi Páduai Szent Antal-templomot basilica minor rangjára emelték

Szeplőtelen Fogantatás napján Josip Bozanić zágrábi bíboros-érsek ünnepi szentmisét mutatott be a Páduai Szent Antal templomban, melynek során Giorgio Lingua érsek, horvátországi apostoli nuncius olvasta fel az Istentiszteleti és Szentségfegyelmi Dikasztérium rendeletét, mely a minoriták templomát basilica minor rangra emelte. Az eseményen részt vett többek között a horvát parlament alelnöke és Portugália zágrábi nagykövete, tekintettel Páduai Szent Antal lisszaboni eredetére.

Carlos Trovarelli atya, a minorita rend generálisa köszöntő beszédében arra emlékeztette a ferences szerzetes családot, hogy „továbbra is mélyítsék el a közösségi összetartozást Assisi Szent Ferenc lelkiségében”. Az új bazilika maradjon ezentúl is „az ima, a lelkivezetés, a keresztény élet formálása, a tevékeny szeretet és a fiatalok tevékenységének otthona”. Josip Bozanić bíboros homíliájában arra utalt, hogy a Páduai Szent Antal-plébánia egyúttal kegyhely is, melynek két jeles napján – június 13-án Szent Antal, december 8-án pedig Szeplőtelen Fogantatás ünnepén – zarándokok ezrei keresik fel a kegyhelyet, hiszen a közeli Padova miatt is nagy a tisztelete Szent Antalnak a horvát hívek körében.

Éppen száz éve annak, hogy a minorita szerzetesek Zágrábba érkeztek, miután jóval korábban már jelentős szolgálatot végeztek szerte a dalmát tengerparton. Az első világháború után a helyi fasiszta rezsim feloszlatott több minorita kolostort, amelyek lakói többek közt Zágrábban telepedtek le, annak Sveti Duh (Szentlélek) negyedében. A növekvő lelkipásztori igények miatt a korábbi Szentlélek-kápolna helyett újat építettek Páduai Szent Antal tiszteletére, melyet 1934-ben szenteltek fel, melyben a szentelés napján szentmisét mutatott be Boldog Alojzije Stepinac, akkori zágrábi segédpüspök.

A kommunista diktatúra államosította ugyan a minoriták helyi kolostorát és intézményeit, de a Szent Ferenc-i lelkület tovább élt és a független horvát állam megszületésével újból erőre kapott, ennek egyik jele a Szent Antal menzája kezdeményezés, melynek keretében az év minden napján 400 tál meleg ételt osztanak ki a szegények és rászorulók között.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír