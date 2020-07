A zarándokok elmaradása nem oltja ki a reményt a Szentföldön

„A szentföldi zarándoklatok szinte teljesen leálltak. A koronavírus-járvány okozta egészségügyi vészhelyzet lehetetlenné teszi a zarándokok érkezését. Elsősorban azért, mert a határok egyelőre le vannak zárva. Azon országok nagy része, amelyekkel kapcsolatban állunk, karantént írnak elő, és ez természetesen távol tartja a zarándokokat. Ehhez adódik még az a tény, hogy az elmúlt héten Izraelben és Palesztinában a járvány erős második hulláma indult el, ami tényleg elijesztette az embereket” – mondta el a Vatikáni Rádiónak Pizzaballa érsek.

Keményen próbára tette a szentföldiek hitét, hogy sok esetben a papok továbbra is csak online, interneten keresztül misézhetnek, és a hívekkel is csak a közösségi oldalakon találkozhatnak. Ez azonban nem csökkenti az ima erejét – erősítette meg a jeruzsálemi apostoli adminisztrátor. „Mi Keleten vagyunk, és a keleti egyház tradicionális a szó jó értelmében, vagyis a liturgián való részvétel nagyon erős. A családok egyik jelenlegi problémája az, hogy nem vagy csak korlátozottan vehetnek részt a szertartásokon. Ezt orvosolandó, a szentföldi plébánosok felkészültek alternatív imaformák megvalósítására. Ahol lehet, fölkeresik a családokat, hogy kiképezzék a családfőket a hozzátartozók áldoztatására, arra az esetre, ha a pap nem tud kimenni a helyszínre. Kétségtelenül az ima jelenti az emberi és lelki támaszt, amire mindenképpen szükség van” – magyarázta Pizzaballa érsek.

Az imádság a remény megfogható jelévé alakul át. „Az Úr elé állni közbenjáró imával ebben a pillanatban az a mindennapi kenyér, amelyre különösen nagy szükségünk van, a konkrét mindennapi kenyéren túl. Mi azon a földön élünk, ahol Jézus feltámadt, és nekünk kell megőriznünk az élet húsvéti megjelenését, melyhez hozzátartozik a kereszt, de a feltámadás is.” A Szentföldön eddig 11 papot és 18 diakónust szenteltek, ami bizakodással tölt el a jövőt tekintve. „A nehézségek és a politikai szinten is jelentkező megosztottság dacára az Úr hivatásokkal áld meg minket, és mindezért köszönetet mondunk neki” – mondta el a jeruzsálemi főpásztor.

A vírus keményen sújtotta a Szentföldön élő családok ezreit, akik hónapok óta munka nélkül élnek, főként a szegényebb térségekben, mint Palesztina és Jordánia. Az Egyház nem hátrál meg, igyekszik elérni, hogy az emberek konkrét szükségleteit elő tudják teremteni. „Számos intézmény támogatásával tesszük ezt. Elsősorban a Jeruzsálemi Szent Sír Lovagrendre gondolok. Sürgősségi pontokat nyitottunk velük együttműködésben, különösen Betlehem, Észak-Palesztina, Kelet-Jeruzsálem és Jordánia területein. Ezek a sürgősségi pontok segítséget nyújtanak a családoknak, akik elvesztették mindenüket, és most a szegénység küszöbére jutottak. Élelmiszersegélyt, iskolai és egészségügyi támogatást nyújtunk nekik. Ez a legtöbb, amit ebben a történelmi pillanatban tehetünk” – fogalmazott Pizzaballa érsek.

Ami a közeljövőt illeti, a jeruzsálemi latin patriarkátus főpásztora úgy látja: „Arra számítunk, hogy még egy évig így élünk, ahogy most. Tisztában vagyunk vele, hogy a zarándoklatok száma nem fogja elérni a korábbiakat. Az utazás körülményesebb lesz, a COVID-19 utáni időszakban is olyan körültekintésre lesz szükség, amely korábban nem volt. A zarándoklatoknak tehát alkalmazkodniuk kell az új helyzethez, formájukat, módjaikat és útvonalaikat tekintve egyaránt. A szentföldi zarándoklatok ugyanakkor mindig is meg fogják tartani azt az alapvető sajátosságukat, hogy találkozhatunk Jézussal azokon a szent helyeken, ahol ő élt. Ez soha nem fog megváltozni” – zárta a Vatikáni Rádiónak adott interjút Pierbattista Pizzaballa érsek.

A jeruzsálemi egyházak vezetői a keresztény örökség megóvását kérik az izraeli kormánytól. Az óvárosban található szent helyekről és Jeruzsálem keresztény lakosainak jogairól van szó. A szentföldi ferences kusztódia közleményben ad hírt arról, hogy a jeruzsálemi körzeti bíróság legutóbbi határozata aggodalmat váltott ki a keresztényekből, mivel elutasította a görög ortodox egyház bizonyítékait, amivel alátámasztották a jaffai kapu közelében történt ingatlanvásárlások körüli csalásokat. Az Ateret Cohanim zsidó nacionalista szervezet nem átlátható, csalárd módon vásárolta meg ingatlanjaikat, melyek közvetlenül a jaffai kapu mellett találhatók. A jeruzsálemi egyházak 13 pátriárkája és vezetője kiáll a görög ortodox egyház mellett, és igazságosságra szólít. Az eset ugyanis szerintük nem pusztán tulajdonjogi kérdés, hanem radikális csoportok szándéka a jaffai kapu környéki ingatlanok megszerzésére. „Ez egy módszeres kísérlet része, mellyel aláássák a Szent Város egységét, akadályozzák a keresztény zarándokok útját, és gyengítik a jeruzsálemi keresztény jelenlétet. Ez az ügy nem csak a görög ortodox egyházat és annak javait érinti. Károkat okozna a békés együttélésben, melyről a jeruzsálemi közösségek ismertek” – zárul a nyilatkozat.

Forrás: Vatikáni Rádió



Fotó: Vatican News



Magyar Kurír