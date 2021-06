A zene tartotta a lelket a bezártság idején a fogyatékkal élőkből álló PMZ zenekar tagjaiban

A PZM ki is állt a házi színpadra: a lakótársaknak és a dolgozóknak adtak elő tíz retróslágert.

A pátyi Befogadás Házának két lakóotthonában 24 fogyatékossággal élő fiatal lakik, nekik és gondozóiknak az elmúlt bő egy év szigorú korlátozásai kihívásokkal és nehézségekkel teli időszakot hoztak. „Közösen átéltük az egymásra figyelés, a tisztelet, a barátság és a szeretet csodáját” – mondta Gyárfás Erzsébet, a pátyi lakóotthonok intézményvezetője a koncert előtti köszöntőjében. Hozzátette: hosszú hónapokon át készültek erre a napra, amikor a szigorú járványügyi szabályok eltörlése után megmutathatják, hogy egy igazán nehéz helyzetből megerősödve és igazi csapatként is ki lehet kerülni.

Az együttest az intézmény egyik nevelője, Varga-Berta Zsolt verbuválta, a hangszereket pedig pályázat révén szereztek be 2020 nyarán. A zenekar már a karácsonyi ünnepségen előadott néhány éneket, majd heti egy vagy két alkalommal próbáltak másfél-két órát. „Nagyon jól jött ez nekik, hiszen nem mehettek ki az intézmény területéről, nem fogadhattak látogatót, hónapokat kellett eltölteni viszonylag ingerszegény környezetben. Azt vettem észre rajtuk, de magamon is, hogy ha rossz kedvvel is gyűltünk össze, az első hangok után eltűnt ez az érzés. A zene hatására feloldódtunk” – mondta Varga-Berta Zsolt, aki a PMZ vezetőjeként a gitáros alapot adja dalokhoz.

A zenekart és a jelenlévőket Morva Emília, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat közép-magyarországi régióvezetője is köszöntötte, a PMZ előadását kötélhúzó verseny és közös ebéd követte.

