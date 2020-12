Ablakokban égő gyertyákkal emlékeztek a lengyelek az 1981-es hadiállapotra

A felhívás nyomán vasárnap este felfénylett egész Lengyelország.

„A hadiállapot áldozatainak emlékére. Gyújtsd meg a szabadság gyertyáját!” felhívással fordult a múlt héten a hazafiakhoz a Nemzeti Emlékezet Lengyel Intézete. Mindezzel arra a történelmi gesztusra emlékeztek, hogy amikor Wojciech Jaruzelski tábornok hatalomra kerülésével katonai puccsal hadiállapotot vezettek be, tiltakozása jeleként Szent II. János Pál pápa a vatikáni Apostoli Palota ablakában, és vele egyidőben Ronald Reagan, az Amerikai Egyesült Államok elnöke a washingtoni Fehér Ház ablakában gyertyát gyújtott.

„A mostani gyertyagyújtás azokra emlékeztet – olvasható Artur G. Miziński püspök, a lengyel püspöki konferencia főtitkárának a nyilatkozatában –, akik a hadiállapot következtében életüket vesztették, akiket eltávolítottak a munkahelyükről, és akik arra kényszerültek, hogy elhagyják a hazájukat. Az égő gyertyaláng egyúttal emlékeztessen azokra, akik nem vonakodtak elszenvedni az alapvető szabadságokat eltipró kommunista hatalom végvonaglását.”

1981 februárjában Wojciech Jaruzelski tábornok lett a miniszterelnök, majd októberben a lengyel kommunista párt, a LEMP főtitkára. December 13-án határozta el magát az államcsínyre: bevezette a hadiállapotot az egész állam területén, a konkrét hatalmat viszont a Jaruzelski által vezetett Nemzeti Megmentés Katonai Tanácsa ragadta magához. Az utcákra kivonult a hadsereg, kikapcsolták a telefonokat, a hadsereg és rendőrség elfoglalta a rádiót és televíziót. Bevezették a kijárási tilalmat este héttől reggel hatig, megtiltották a két kormánylapon kívüli sajtótermékek kiadását, lezárták az államhatárokat és a repülőtereket. Letartóztatták a Szolidaritás minden fontosabb vezetőjét, magát a szakszervezetet pedig felszámolták, és vagyonát átjátszották a kommunistákhoz közeli szakszervezetnek. Minden ellenállást kíméletlenül felszámoltak.

Vértesaljai Lászlónak, a Vatikáni Rádió magyar adása főszerkesztőjének személyes emléke is van ekkorról: a hadiállapot bevezetésének időpontjában a római Német-Magyar kollégium diákjaként 1981. december 13-én, Szent Lúcia emléknapján ő is gyertyát gyújtott a szobája ablakában, hogy annak révén összekapcsolódjék a szeretett nagy lengyel pápával és a szabadságszerető egész lengyel néppel. „Az éppen észak felé nyíló ablakomban állva behunyt szemmel is láttam Krakkó, Varsó és Gdansk népét, lengyel barátaimat és a Jasna Gorán a Fekete Madonnát...”

