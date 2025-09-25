Ábrahám ősi földjének keresztényeihez indulok – Interjú Mirosław Wachowski iraki nunciussal

Mirosław Stanisław Wachowski 1970. május 8-án született a lengyelországi Pisz községben. A római Lateráni Egyetemen szerzett kánonjogi diplomát. 1996-ban szentelték pappá.

2004. július 1-jén lépett a Szentszék diplomáciai szolgálatába: szolgált Szenegál apostoli nunciatúráján, a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) melletti állandó képviseleten, az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezetnél (EBESZ), az ENSZ bécsi irodájának szakintézményeiben, a lengyelországi apostoli nunciatúrán, végül pedig 2019-től a vatikáni Államtitkárságon.

Anyanyelvén kívül beszél olaszul, angolul, franciául, spanyolul és oroszul.

Elég neked az én kegyelmem

A Vatikáni Rádiónak adott interjújában Wachowski érsek kiemelte: „Kinevezésemet Isten irgalma és bizalma megnyilvánulásaként kezelem, amelyet nem érdemlek meg. Valamilyen titokzatos okból a Jóisten egy lengyel fiút a Mazuri-tavak környékéről papnak hívott, bár nem volt különösebben tehetséges. Ez a mély alkalmatlanságérzete azonban nem akadályozta meg őt abban, hogy bízzon az Ő kegyelmében, és nem saját korlátozott képességeiben. Segített neki Pál apostol tanítása: »Elég neked az én kegyelmem.« Ma az Úr ismét hív, és én újból Isten kegyelmére hagyatkozom”.

Irakba szóló új küldetése kapcsán megjegyezte: „Nagyon örülök, hogy oda küldenek, ahonnan Ábrahám származott, aki három vallás hitének közös atyja, aki az »Úristen barátja«. Egy ősi egyházba küldenek, amely az evangélium apostoli igehirdetésére épül.” Felidézte, hogy tizenéves korában, a bérmálás szentsége vételekor a Tamás nevet választotta, aki éppen ennek az ábrahámi földnek lett az apostola.

húsvéti vigíliaszertartás Irakban

Nunciusi küldetése nemcsak diplomáciai feladat, hanem mindenekelőtt lelki küldetés

Az iraki egyház helyzetét így látja: „Egy olyan egyház, amely nemcsak akkor őrizte meg a hitet, amikor virágzott, hanem akkor is, amikor mártírok egyházává vált és üldöztetést szenvedett. Az országban élő keresztények számának drámai csökkenése ellenére fontos szerepüket a hatóságok és az iraki társadalom is nagyra értékeli, mert egyensúlyozó szerepet játszanak a viták és súlyos konfliktusok sújtotta ország stabilizálásában.”

Nunciusként betöltött szerepét „nemcsak diplomáciai feladatnak, hanem mindenekelőtt lelki küldetésnek tekinti, hiszen minden apostoli nuncius a Szentatya képviselője, akinek szolgálata a helyi egyházak és Róma közötti közösség elmélyítését szolgálja. Ebben feltétlen fontos szerepet játszik az imádság, melyben Isten kegyelmét kéri, kísérje őt mindig, hogy eszköz lehessen az Ő kezében”.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Marek Weresa/Vatican News

Magyar Kurír