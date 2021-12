Adni öröm! – Elindult a Magyar Máltai Szeretetszolgálat és a SPAR jótékonysági gyűjtése

Az „Adni öröm!” elnevezésű karácsonyi gyűjtőakció történetében jubileumi év a mostani, hiszen a segélyszervezet és a SPAR idén immár 25 esztendeje támogatja együtt a legszegényebbeket.

Az akció keretében december 1. és 21. között az üzletlánc 146 áruházában, illetve a SPAR online shopjában vásárolhatók meg az adománykártyák. Az így összegyűlt felajánlásokból a szeretetszolgálat élelmiszereket vásárol és csomagokat állít össze, amelyeket még karácsony előtt eljuttat a nehéz sorsú családokhoz. Ezen időszak alatt elérhető a www.adniorom.hu weboldalon egy térképes áruházlista is, ahol arról tájékozódhatnak az érdeklődők, melyik helyszínen milyen támogatási módra nyílik lehetőség.

„Arra kérünk mindenkit, hogy a karácsonyi készülődés heteiben gondoljon a rászoruló családokra is, és amikor az üzletekben vásárol vagy a SPAR online shopban rendel, válasszon egyet a Máltai-adománykártyák közül is. A támogatásból befolyó összegből ajándékcsomagokat állítunk össze a szükséget szenvedő embereknek” – mondta el Romhányi Tamás, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat kommunikációs vezetője, aki felhívta arra is a figyelmet, hogy a gyűjtés idén is vásárlók tízezreinek nyújt lehetőséget arra, hogy jót cselekedjenek, lehetőségeikhez mérten segítsék a nélkülöző családokat.

„Ez a néhány hét karácsony előtt legtöbbünknek az ünnepekre való készülődésről, ráhangolódásról szól, ám sokan hideg, alig fűtött házakban, üres hűtővel, hiányos kamrapolcokkal várják ezt az időszakot. Ha szebbé tesszük számukra a várakozás, az öröm időszakát, a mi ünnepünk is szebb lesz, hiszen ily módon önzetlenül gondoskodhattunk nehéz helyzetben lévő embertársainkról. Azzal pedig, hogy az akció ezúttal három teljes héten át tart, még több adományt tudunk gyűjteni, s még több családnak tudunk segíteni” – mondta Maczelka Márk, a SPAR Magyarország kommunikációs vezetője. Szavai szerint segítségre mindig szükség van, de az olyan nehéz, embert próbáló időkben, mint amilyen a mostani, különösképpen oda kell figyelnünk azokra, akik a legkiszolgáltatottabbak. A vállalat ezért is állt oda partnerként a Magyar Máltai Szeretetszolgálat mellé az „Adni öröm!” adománygyűjtő akcióban, mert biztos abban, hogy így a vásárlók felajánlása valóban oda kerül, ahol a legnagyobb szükség van rá.

A 25. „Adni öröm!” akcióban részt vevő SPAR és INTERSPAR áruházak listája megtalálható a www.adniorom.hu weboldalon. Az „Adni Öröm!” és a Máltai-adománykártyák megvásárlásával pedig a SPAR online shopon keresztül is támogatni lehet a kezdeményezést.

Forrás és fotó: Magyar Máltai Szeretetszolgálat

Magyar Kurír