Adventi karitászhírek Nyíregyházáról

A tartósélelmiszer-csomagok elmaradhatatlan összetevői a liszt, cukor, olaj, száraztészta, konzerv, ám e szükséges élelmiszerek mellé december elején édesség is került. A 100 élelmiszercsomag mellett ugyanannyi tisztálkodási egységcsomag is készült. Ezek is eljutottak a karitászcsoportok segítségével oda, ahol arra szükség volt.

A csoportok munkája két keréken lett gyorsabb a Győri Egyházmegye harkai karitászcsoportjának köszönhetően, akiknek nagylelkű adományozása következtében a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegyei Karitász tizenhárom felújított biciklit tudott átadni aktív karitászcsoportjainak. A pirosra festett bicikliken a Karitász logója is látható.

És ha már piros: 200 mikuláscsomagot is szétosztottak a rászoruló gyermekek között.

Kálmánházán például – mint sok más helyszínen – Szent Miklós követe piros főpapi ruhában érkezett a gyerkekhez a templomba.

Karácsony felé közeledve immár több éve a nyíregyházi BV intézetbe is jut ajándék: a helyi Karitász idén közel húsz kilogramm szaloncukorral igyekezett megédesíteni az intézetben fogvatartottak életét.

Forrás: P. Tóth Nóra/Nyíregyházi Egyházmegye



Fotó: Nyíregyházi Egyházmegyei Karitász

Magyar Kurír