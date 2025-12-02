Adventi könyvbemutatót és vásárt tart a Jezsuita Kiadó

Megszentelt élet – 2025. december 2., kedd | 12:25
December 5-én, pénteken délután minden érdeklődőt újdonságokkal, kedvezményekkel és téli finomságokkal várja a Jezsuita Kiadó Budapesten, a belső-józsefvárosi Krisztus Király plébánián tartandó adventi könyvbemutatóján és vásárán.

Idén is megrendezi hagyományos adventi könyvbemutatóját és vásárát a Jezsuita Kiadó a belső-józsefvárosi Krisztus Király plébánián december 5-én délután. A vásár 16 órakor nyílik, melyen a kiadó idei könyveit 10 százalék, korábbi kiadványait 30 százalék kedvezménnyel vásárolhatják meg az érdeklődők.

A 17 órakor kezdődő könyvbemutató keretében A Szív szerkesztőbizottságának jeles tagja lesz a Jezsuita Kiadó vendége: Vértesaljai László SJ online közreműködésével a következő három, frissen megjelent kötetről folytatnak pódiumbeszélgetést a szerkesztők:

A bennünk megszólaló Isten
Mark E. Thibodeaux SJ amerikai lelkivezető könyvében a megkülönböztetés ignáci útján segít elmélyedni. Hogyan férjünk hozzá spirituális intuícióinkhoz, hogy megértsük, hogy a legmegbízhatóbb bölcsesség abból fakad, ahogyan Isten rajtunk keresztül munkálkodik? A szerző azt is kifejti, a szellemek megkülönböztetéséről hogyan lehet áttérni az Isten akaratával összhangban lévő döntésekre.

Így szólt Jézus, A év
Vasárnapi evangéliumok a gyerekek nyelvén: az Így szólt Jézus az A évben főként Máté könyve alapján meséli el Jézus történetét – az egyházi év időrendjét követve, (majdnem) abban a sorrendben, ahogyan az evangéliumot a szentmisén halljuk, kezdve advent első vasárnapjától egészen Krisztus Király ünnepéig; színes illusztrációkkal és korosztályok szerint megfogalmazott reflexiós feladatokkal.

Az elveszett felügyelő
A jezsuita krimi folytatódik: Ilka kisasszony visszatér a Jézus Szíve templomhoz, és újra találkozik budapesti ismerőseivel. Tombol a Tanácsköztársaság, túszszedések, éjszakai letartóztatások, gyilkosságok tartják rettegésben a lakosságot (és az atyákat), ráadásul Kun Béla ismeretlen helyre szállíttatja a Szent Koronát. Minden jó, ha a vége jó?

A könyvbemutató keretében szó lesz továbbá A Szív jezsuita magazin év végi duplaszámáról (alapgondolat: csillag született), illetve a Jezsuita Kiadó soron következő újdonságairól, így többek között Elisabeth Kübler-Ross A halál és a hozzá vezető út című régóta hiánycikknek számító alapművéről.

A könyvbemutatóra és vásárra mindenkit szeretettel – és természetesen nagy kedvezményekkel, valamint téli finomságokkal – várnak. A nívós élőzenéről a Szende Iringó Trió gondoskodik.

Forrás és fotó: Jezsuita Kiadó

Magyar Kurír

