Tartós élelmiszert osztott a mosoni karitász

Kapui Jenő mosonmagyaróvári plébános a Nepomuki Szent János-templomban hirdette meg, hogy az idén pénzadománnyal lehet támogatni a szervezetet, hogy a karácsonyi csomagokat össze tudják állítani. A gyűjtésnek köszönhetően a Mosoni Karitász önkéntesei közel 200 csomagot osztottak szét a rászorulóknak. Megtapasztalhatták azok szeretetét, akik a jó cél érdekében nagylelkűen adományt adtak, és azokét is, akik kapták a csomagokat. A karitászcsoport tagjai fontosnak tartják, hogy ne csak átadják a tartósélelmiszer-adományokat, hanem beszélgessenek is a megajándékozottakkal. Külön örömükre szolgált, hogy nemcsak a karitászcsoport tagjai, hanem az ifjúsági hittanosok (középiskolások) közül is egyre többen kapcsolódnak be a segítő munkába.

Forrás: Mosoni Katolikus Karitász/Győri Egyházmegye

Fotó: Weiszné Sáling Éva

Magyar Kurír