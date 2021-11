Afréka és családja tett tanúságot a győri ifjúsági találkozón

Az öttevényi Totus Tuus ének- és zenekar ráhangoló koncertje után Fodor Réka doktornő, azaz Afréka előadásával indult a délelőtt. Afréka elsősorban arról beszélt, hogyan alakult az élete, hogyan valósította meg gyermekkori álmát, amikor Albert Schweizerről olvasva elképzelte, hogy egyszer ő is missziós orvos lesz Afrikában. Az álom – hosszú évtizedek után – tényleg megvalósult.

Az előző, a Szent Imre-plébánián tartott előadása után indult újból Nigériába, eredetileg két hétre, amiből aztán a pandémia miatt féléves misszió kerekedett. Erről és korábbi útjairól is lebilincselően mesélt „Dr. Réka”, ahogy Nigériában szólítják őt. Felelevenítette azt a történetet is, amikor családjával együtt utazott az egyik missziós útjára.

Afréka előadását csoportos beszélgetések követték. A közös ebéd után a program Greguss Sándor író, költő, filmkészítő tanúságtételével folytatódott. Afréka férje elsősorban csodálatos gyógyulásáról beszélt a hallgatóságnak, ugyanis Isten gyógyíthatatlannak tűnő betegségéből meggyógyította. A tanúságtétel után ismét csoportokban folytatódott a program, a templomhajóban, a karzaton, a hittantermekben és a tanácsteremben is fiatalok beszélgettek a hallottakról.

A harmadik tanúságtétel Greguss Annáé volt. A Greguss házaspár nagyobbik lánya érettségire készül, és néhány éve ő is bekapcsolódott édesanyja missziós munkájába. Két éve mindhárman kijutottak Nigériába. Anna rengeteg remek fotót készített, amelyek belekerültek az Afréka 2. című kötetbe is, de tolmácsként is segítette édesanyja munkáját. Személyes tanúságtételében Anna útkereséséről, szüleivel való kapcsolatáról, a közösség szerepéről, pályaválasztásáról is beszélt a fiataloknak.

Anna tanúságtétele után került sor a fórumra, amelyben a csapatok bemutatták alkotásaikat, elmondták gondolataikat, miközben a háttérben ügyes kezek összeillesztették a képet, amelyet a szószék elé állítottak fel. Az ifjúsági találkozót gitáros szentmise zárta, melynek főcelebránsa Veres András megyéspüspök volt.

