Ahogy Don Bosco csinálta… – Új közösségi helyet alakított ki Szombathelyi Egyházmegye

Jó néhány éve már, hogy bezárt Szombathelyen a Széchenyi utca 14. szám alatt található VAOSZ étterem. Az épületet megvásárolta az egyházmegye, az elmúlt időszakban pedig az átalakítására, felújítására is sor került. Új funkciót találtak a helynek: közösségi térként segíti az evangelizációs munkát.

Székely János megyéspüspök Martinus.hu egyházmegyei oldalnak adott interjújában kiemelte: az evangelizáció nem könnyű feladat, főként a fiatalok esetében. Sok minden vonzza őket, még akkor is, ha a szívük mélyén vágynak az igazi békére, igazi értékekre. Néha nem a templom az első hely, ahol keresik a boldogságot és életük értelmét. De ha van egy olyan hely, ahol a szeretetet, barátságot átélhetik, akkor megteszik az első lépéseket Isten felé. Ezt fedezte fel Don Bosco, aki oratóriumokat létesített a templomok mellett focipályákkal. És sok fiatal először csak a játék kedvéért ment ezekre a helyekre, később azonban megtapasztalta, hogy itt többről is szó van. Ilyen szeretne lenni ez a hely is.

A tervek szerint fiataloknak adna lehetőséget délutáni kikapcsolódásra, beszélgetésre, de akár a tanulásban is segítenek itt nekik. A fiatalok mellett természetesen az idősekre is gondolt az egyházmegye, hiszen ők is találkozhatnának itt. Az új helyen működik a Szombathelyi Egyházmegye Kórházlelkészi Szolgálatának koordinációs irodája is, valamint segítik itt a keresztény zenei együttesek felkészülését is.

Székely János megyéspüspök áldotta meg az épületet. Szentbeszédében – utalva az evangéliumra – kiemelte: Jézus a legjobb hírt hozta. Azt, hogy Isten szeretet, létünknek van értelme, oka. Örök szertettel alkotott minket Isten, aki egészen közel van hozzánk. Jobban szeret minket, mint ahogy a legjobb szülő tudja a gyermekét. Az egyetlen igazi örömet hozta el, és Jézus arra kér, hogy ezt az örömhírt adjuk tovább.

Miért kell ezt átadni és hogyan? A misszió nem stratégia, taktika, hanem a túlcsorduló szívből fakad. Aki csak kicsit is átélte az Isten szeretetét, annak természetes, hogy azoknak, akiket szeret, átadja ezt. És rádöbbenünk, hogy a világon minden ember szomjazza ezt a békét, kegyelmet.

Hogyan kell átadni az evangéliumot? A szeretet üzenetét szeretettel kell átadni. Ez a ház is ilyen szeretne lenni: szerető, befogadó otthon. A fiatalok, akik ide betérnek is talán először csak a zenét, a társaságot találják, s később jönnek rá, hogy itt még ennél is nagyobb érték van.

A közösségi helyről bővebb felvilágosítást az egyházmegye Ifjúsági Irodáján adnak: ifiiroda.vm@martinus.hu

Forrás és fotó: Szombathelyi Egyházmegye



Magyar Kurír