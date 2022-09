Ahol élő közösséggé válhatunk – Erdő Péter bíboros áldotta meg a felújított józsefvárosi templomot

Michels Antal plébános a megjelenteket köszöntve elmondta: a mai nap ünnep, hiszen a templom kívülről és belülről is megújult.

Ezt követően Erdő Péter bíboros, prímás megáldotta a templomot.

„Örömmel áldottuk meg kedves plébániatemplomunk megújult belső terét. Emlékeztessen ez a mostani esemény arra, hogy plébániai közösségünknek és nekünk magunknak is a külső feltételek javulásával belülről, lelkileg kell megújulnunk. Ez a célja minden fáradozásunknak. Ehhez kérjük Isten kegyelmét” – kezdte szentbeszédét Erdő Péter bíboros.

A főpásztor az evangéliumi szakaszt magyarázva arra hívta fel a figyelmet, nem abban kell példát vennünk a hűtlen intézőről, hogy meghamisítja az okiratokat. Az intéző tudja, hogy hamarosan elvész a pozíciója, ezért megpróbálja biztosítani magát a távolabbi jövőre. A mi helyzetünk is ilyen, hiszen ez a földi élet rövid.

De ez az élet nem önmagáért van, mert nekünk kötelességünk, hogy arra gondoljunk, ami utána következik.”

– hangsúlyozta a bíboros.

„Istentől kell kérnünk az irgalmat, de ebben az összefüggésben azért is felelősek vagyunk, hogy hogyan bánunk az időnkkel, mire fordítjuk a javainkat.

Kinek a pénze, kinek az ideje, kinek a munkaereje, kinek a kedvessége, kinek a szenvedése, a betegsége, az öregségének a fájdalmai, amit fel tud ajánlani a többiekért.

Nekünk, katolikusoknak pedig lehetőségünk van arra, hogy a legértékesebbet, az eucharisztiát is felajánljuk másokért.

Testi életünknek is eledele és orvossága Krisztus teste és vére. A szentmise kegyelmeit felajánlhatjuk magunkért és másokért. „Igen, ez az a kincs, ez az az érték, a legnagyobb érték, ami a halálon túl is segít. Segít bennünket magunkat, hiszen az örök élet kenyeréről van szó.” De a szentmise kegyelmeit az elhunytakért is felajánlhatjuk.

Az eucharisztia áldozata tehát közösséget teremt azok között, akik jelen vannak, akik együtt ünneplik azt. De közösségbe kapcsol bennünket a szentmise az egész Világegyházzal is, mindazokkal, akik bárhol a világon ünneplik, megújítják Jézus Krisztus áldozatát

– emelte ki a főpásztor.

A templom szent hely, az istentisztelet háza, ahol a szentmisében, az Oltáriszentségben, a szentségekben különleges módon is jelen van Krisztus, és működik a Szentlélek. Ám a katolikus templom nem egyszerű közösségi ház, hanem olyan hely, ahol a kegyelem rendjében is élő közösséggé válhatunk.

„Ennek akkor van igazi ereje, ha élő közösségként, szeretetben és cselekvésben összefogva működünk akkor is, amikor kilépünk a templom kapuján. Akkor sem mondjuk azt, hogy vége a kellemes együttlétnek, vagy akár az előadásnak, hanem útravalóként azt visszük magunkkal, amit a szentmise végén mondunk: »menjetek, küldetésetek van«. Ennek teljesítéséhez, segítsen bennünket a mindenható és irgalmas Isten! Ámen” – fejezte be szentbeszédét Erdő Péter bíboros, prímás.

Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára köszöntőjében azt hangsúlyozta, hogy a tavaly Budapesten megtartott 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus üzenete máig hat. Ennek keretében újulhatott meg számos egyházi ingatlan, így a józsefvárosi templom is.

A plébánia élő közösségének kisugárzása van, ezt bizonyítja az is, hogy itt tevékenykednek a Szeretet Misszionáriusai (Teréz Anya Nővérei), de jelen van a Szociális Testvérek Társulata éppúgy, mint a Regnum Marianum Katolikus Közösség.

A templombelső felújítása megközelítőleg 550 millió forintba került, a munkálatokat kormányzati támogatásból finanszírozták. A munkálatok 2021. június közepétől 2022. szeptember elejéig tartottak. A teljes kiszolgáló infrastruktúra (erősáramú kábelek, elosztók, lámpatestek, illetve valamennyi gyengeáramú rendszer, így a riasztó, videó-megfigyelő, valamint elektroakusztikai rendszer, vízellátás, csatornázás) is megújult. Az építészeti tervfejezet tartalmazta a keleti toldaléképületek teljes felújítását (új padló- és falrétegrendek, új bútorzat), melyek magukba foglalják a sekrestye, a közösségi- és hittantermek, valamint egy fűthető télikápolna térrészeket. Ezen terekben VRV rendszerű fűtés kialakítására is sor került. Ezek nem csupán a közösségi élet színterei, hanem egyben a liturgia és az infrastruktúra kiszolgálásának háttérterei is. A főhajóban a főoltár szentélyrészének padló- és bútorkialakítása teljesen megváltozott, mellyel ez a tér mind esztétikai, mind műszaki szempontból felzárkózik a jelen kor liturgikus igényeihez. A főkapu közelében, az északi torony aljában látogatói- és koncertmosdót alakítottak ki. A háttérben még zajlik néhány apróbb munkálat, így a számítógéprendszer megújítása is, amelynek köszönhetően okostemplom lesz a Szent József-templom.

