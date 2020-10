Ahol Mózes megpillantotta az ígéret földjét – A Nébó-hegyi kolostor zarándokok nélkül ünnepelt

„Szent Mózes ünnepére minden évben összegyűlnek a Nébó hegyére a hívek Jordániából és a szomszédos országokból, hogy részt vegyenek az ünnepen és a szentmisén” – így jellemzi a Nébó-hegyi kolostor guardiánja, Raffaele Caputo, hogyan is szokott zajlani a szeptember 4-i ünnep, amikor az Egyház Mózes alakjára, az Ószövetség vezetőjére, prófétájára, útmutatójára és törvényhozójára emlékszik.

Sajnos a vírusjárvány miatt az idei év teljesen eltért a többitől: az idei ünnepi szentmisén csak a ferences testvérek vehettek részt. A Szentföldi Kusztódia ferences testvérei továbbra is jelen vannak és őrzik azt a helyet, ahonnan a hagyomány szerint Mózes megpillantotta az ígéret földjét, de nem tudott oda belépni. Ám immár második alkalommal, mióta elkezdődött járványos időszak, újra be kellett zárni a szentély kapuit a hívek előtt, ugyanis a fertőzöttek száma újra növekedni kezdett Jordániában.

„Szeptember 4-én általában más testvérek is érkeznek Jeruzsálemből, és természetesen a kusztos is, és a madabai plébánosok és pár diplomata – meséli Raffael atya. – A vírusjárvány miatt kialakult helyzet miatt idén azonban úgy döntöttünk, hogy csak a nébói kolostorban élő testvérek vehetnek részt az ünnepen, és legfeljebb páran Ammanból.”

A Nébó hegyén két ferences teljesít szolgálatot: Raffaele Caputo, aki nyolc hónapja érkezett, és Ammar Shahin, aki már négy éve él itt.

A magas hegyen, amely mindössze nyolc kilométerre északnyugatra fekszik Madabától, egy bazilika található, ennek helyreállítási munkálatait 2016-ban fejezték be: a bazilika magába foglalja Mózes emlékművét. A ferences kolostoron túl látható itt egy kicsi múzeum is, amelyben különböző régészeti leleteket lehet megtekinteni, és persze a híres panoráma: még Jeruzsálemet is látni lehet, persze csak olyankor, amikor nincs köd.

„Korábban rengetegen zarándokoltak ide, és el voltunk foglalva a fogadásukkal. Sokan jöttek meglátogatni a Nébó-hegyet, szentmisén vettek részt, majd elindultak a Szentföldre – meséli Raffaele atya. – Mióta márciusban Jordániában is felfedezték a vírust, be kellett zárnunk a kapukat, egészen júliusig. Ekkor ugyanis úgy döntöttünk, hogy kinyitjuk a szentélyt azon kevés zarándok számára, akik el akarnak ide látogatni. Sajnos nemrégiben kénytelenek voltunk újra bezárni a kapukat, látván a vírus terjedését az országban. Egyelőre két hétre zártunk be, a továbbiak annak függvénye, hogyan alakul a helyzet.” Raffaele és Ammar atya szerint, annak ellenére, hogy a kolostor és környéke zárva van, az élet nem állt meg, hiszen a kolostor körüli munkát továbbra is folytatniuk kell, karban kell tartani mindent. „Egészen júliusig a konyhával is én foglalkoztam, mivel nem volt szakácsunk, és persze minden mással is, ami a ház körül van. Szerencsére vannak víztárolóink, és hála Istennek ez idáig rengeteget esett az eső, így volt vizünk bőséggel – folytatja a kolostor házfőnöke. – Mindennap szentmisét mutatok be és imádkozom az elhunytakért, akik itt vannak eltemetve, mint például Michele Piccirillo vagy Firas Hijazin atya, aki nemrégiben hunyt el. Jómagam is gyakran járok a szentélybe, hogy megemlékezzem Szent Mózesről és a prófétákról.”

Júniusban viszont váratlan esemény történt a Nébó hegyén: II. Abdullah, Jordánia királya úgy döntött, hogy ott szervez a turisztikai szektor vezetőivel egy találkozót arról, hogy miként tudják a járvány után újraindítani a turizmust. „A választás azért esett a Nébó hegyére, mert a turisták többsége katolikus, és ezzel is bátorítani akarják őket, hogy jöjjenek Jordániába” – magyarázza Raffaele atya. Jelen volt a király mellett a fia és körülbelül tizenöten a turisztikai rendészettől. „Alkalmam volt beszélni II. Abdullah királlyal, aki igen nyitott és emberséges. Amúgy a királyi ház mindig is támogatta a ferences testvérek munkáját, azért is, mert a ők voltak azok, akik a jordániai turizmust nemzetközi szintre emelték, köszönet érte a testvéreknek, és nem utolsó sorban Michele Piccirillónak.”

A ferences testvérek a Kusztódiából egy ideje részt vesznek az oktatásban is. Ők tartják fenn a szentföldi ammani iskolát, amely a térség egyik legjobb iskolája. „Most, hogy az iskolák újra megnyitottak, az ammani testvérek is elfoglaltabbak. Mindennap imádkozom Rachid atyáért, aki egyben az iskola igazgatója, hogy Isten őrizze meg ebben a nehéz időben” – mondja Raffaele Caputo.

Szent Mózes választott vezető és karizmatikus személyiség is volt egyben. Ünnepének előestéjén Raffaele atya így hívta fel a figyelmet a próféta jelentőségére: „Mózes a választott zsidó népet kivezette Egyiptomból az ígéret földjére, az Úr mindvégig beszélt vele. Még ma is tisztelik Mózest a zsidók, muszlimok, keresztények, általa mindenki egy nagy család. Ezért a Nébó-hegy a béke központja.”

