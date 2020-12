Ajándék a soproni Mentőszolgálat és Gyógyközpont munkájáért

A mentőknél Bujtás József mentőállomás-vezető fogadta a plébánia küldöttségét, a kórház udvarán pedig Farkas Andrea ápolási igazgató vette át az intenzív osztályon dolgozó orvosoknak, ápolóknak szánt csomagot.

„Az elmúlt hetekben a hívek közül többen is megkerestek kisebb-nagyobb pénzadománnyal, hozzátéve, hogy arra költsem, amire jónak látom. A pandémia idején az egészségügyben a leginkább leterhelt dolgozókra gondoltam, akik sokszor a háttérben tevékenykednek, vagy legalábbis kevésbé vesszük észre őket. Ők azok, akik ott vannak a betegek mellett, biztosítják a gyors segítséget, a kórházban pedig a látogatási tilalom miatt gyakorlatilag a hozzátartozókkal való kapcsolattartás eszközei is ők. Apró figyelmességünkkel igyekeztünk kifejezni megbecsülésünket. A karácsonyi ünnepekben természetesen imádkozunk is értük” – mondta el az átadáson Németh István atya.

Az átadáson részt vett Horváth László kórházlelkész is, aki a szervezésben aktívan közreműködött. „László atya javaslatára igyekeztünk a lehetőségekhez mérten a betegek felé is fordulni. Sikerült olyan karácsonyfadíszt beszerezni, amely fertőtlenítés után a betegek ágyához kerülhet.” – fejezte ki örömét a plébános.

