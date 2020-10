Akadálymentesített adósságrendezés – A Máltai Szeretetszolgálat új programja

Az elemzések szerint a 2008-as hitelválságon túljutott az ország, ugyanakkor még több mint százezer adósnak van bedőlt jelzálogkölcsöne, még mindig nem csökken a folyamatban maradt végrehajtások száma, és a Központi Hitelinformációs Rendszerben (KHR) nyilvántartott mulasztások száma is jelentősen magasabb, mint a 2007-es érték volt. A magáncsőd lehetősége már ötödik éve adhatna segítséget a túladósodott családoknak, mégis kevesen veszik igénybe. Ezeket a problémákat próbálja orvosolni az Igazságügyi Minisztérium és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat közös mintaprojektje. A 2020 februárjában kezdődött program során az adósságrendezéssel foglalkozó „Hitel-s Program” és a megyei Családi Csődvédelmi Szolgálatok együtt segítenek az eladósodott családok pénzügyi problémáinak megoldásában.

A Máltai Szeretetszolgálat munkatársainak feladata egyrészt a természetes személyek adósságrendezéséről szóló törvény által leírt és a Csődvédelmi Szolgálat által megvalósított adósságrendezési eljárás ismertetése a potenciális ügyfelekkel, másrészt az eladósodott családok ösztönzése arra, hogy tájékozódjanak a lehetséges megoldásokról, és aktívan tegyenek is azért, hogy az adósságcsapdából ki tudjanak lépni. Az eljárásnak számos előnye van, ezek közül érdemes kiemelni a végrehajtások felfüggesztését, és a beláthatatlanul sokáig görgetett adósság helyébe lépő, határozott ideig tartó törlesztési periódust. A lehetőségek bemutatása mellett a karitatív szervezet munkatársai az eljárás „akadálymentesítésére” is vállalkoznak, többek között segítenek a nyomtatványok kitöltésében, a dokumentumok beszerzésében vagy akár a családon belüli kérdések tisztázásában is.

A mintaprojekt kiemelt területe Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Pest, Nógrád és Somogy megye. A segélyszervezet munkatársai arra bátorítanak, ajánljuk a lehetőséget a környezetünkben élő vagy ismeretségi körünkbe tartozó, adósságokkal küzdő, nehéz helyzetű családoknak, személyeknek.

Jelentkezni az alábbi elérhetőségeken lehet:

hiteles@maltai.hu; +36 30 698 3046

További részletekért látogassanak el a honlapra: www.otthonapenzugyekben.hu vagy a Facebook-felületre: www.facebook.com/Hitelsprogram

Forrás és fotó: Magyar Máltai Szereteszolgálat

Magyar Kurír