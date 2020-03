Aki az Úrban bízik, annak minden javára válik – Elmélkedés az önkéntes karanténból

Kedves Testvérek!

Sok szeretettel köszöntelek benneteket!

Az otthoni szabadságomat lerövidítettem tizenhat nappal, és március 16-án délután visszajöttem Magyarországra. Szüleim, különösen édesanyám, nagyon szomorúak voltak emiatt, de éreztem, hogy itt kell lennem. Érdekes módon egy nappal később lezárták a határokat. Most „önkéntes karanténban” maradok a társadalomra való tekintettel. Mivel Dohán keresztül jöttem, így semmi bajom sincs, mégis felelősséget érzek a többiek iránt. Az út folyamán sok olyan dolgot láttam, amit eddig nem. Elmélkedtem ezeken, és arra gondoltam, hogy megosztom veletek.

Nehéz és aggodalmakkal teli időszakot élünk. Ezt mindenhol lehetett érezni és minden arcon lehetett látni. Minden, ami természetes volt, már nem az. Kézfogással nem köszöntenek, a beszélgetések ritkulnak, az emberek egymástól távol ülnek, csönd van mindenhol, mintha az élet teljesen megszűnt volna. Mindez egy vírus miatt. Az ember, aki azt gondolta, hogy mindent megoldhat a maga erejéből, most talán megérzi, hogy ez mégsem így van. A tudomány még mindig botorkál a sötétségben… Még kell idő, hogy felfedezze a vírus elleni gyógyszert.

Közben egyre több ország próbál segíteni a saját népén. Szigorú intézkedéseket vezetnek be az emberek érdekében. Nagyon fontos, hogy ezeket a szabályokat pontosan betartsuk. Ha nem, akkor úgy járunk, mint azok az országok, emberek, akik túlzott szabadságról beszéltek és most komoly bajban vannak. A liberális és túlzott szabadságnak nagy a kockázati tényezője. Sajnos a koronavírus nem ismeri a liberális szabadosságot. Most rendre van szükség. Össze kell szedni magunkat, és rendet kell tartani magunkban és magunk körül. Ebben a helyzetben nem jó azt mondani, hogy mi szabadok vagyunk, és azt csinálunk, amit akarunk. Vigyázni kell magunkra, és a többiekre, különösen az idősebb testvérekre való tekintettel be kell tartanunk a szabályokat.

Ne csüggedjünk lelkünkben! Alakítsuk ki a pozitív gondolkodást magunkban! Nem tudjuk pontosan, hogy ez a vírus honnan ered: az ember terméke vagy állatoktól származik. A valóság azonban az, hogy itt van közöttünk. Bizonyos értelemben tanít a vírus: a közel harminc éve tartó rohanás lelassult, elfoglalt embereknek lett ideje otthon maradni férjükkel, feleségükkel és gyerekeikkel, sokkal tudatosabban lélegeznek. Minden reggel örül az ember, ha lélegzés közben nem köhög. Mindig mindenki jól megmossa a kezét. A levegő is egyre tisztább, mivel mind földi, mind légi úton csökkent a forgalom, sőt a tenger is csendesebb, mert egyre kevesebb a luxushajó, és más hajó is, az utcák egyre néptelenebbek, és így tovább…

Még egy kis idő, és ez is elmúlik, de maradjanak meg bennünk azok a dolgok, melyekre ez az idő tanított minket. Isten valóban megbocsát mindent nekünk, mivel Ő a Szeretet. Az általa teremtett természet azonban nem. A természetben élő embert rendre tanítja a természet.

A rendhez tartozik a hit is. Az a kéz, amely a természetet alkotta, benne téged és engem, amely meggyógyította a vakot, a bénát, a leprásokat és életre keltette a halottat, vigyázzon rád és óvjon téged minden rossztól!

Testvérek! Időnk van elmélyülni és Istennel lenni. Minden elmúlik, egyedül Ő marad. Térjünk vissza hozzá. A közelmúlt jelei arra figyelmeztetnek minket, amiről a Krónikák második könyve ír: „Ha bezárom az eget s nem esik az eső (különböző országokban hónapokig tartó nagy tűz), és ha megparancsolom s meghagyom a sáskáknak, hogy emésszék fel az országot (sáskák támadása Afrikában), ha pestist bocsátok népemre (koronavírus-járvány): de népem, amely nevemet viseli, megtér s könyörög hozzám s keresi arcomat s felhagy nagyon gonosz tetteivel, én is meghallgatom az égből és megbocsátom bűneit és meggyógyítom földjét.” (2Krón 7,13–14)

Talán a tudósok számára balgaság, amiket írtam, de Istenben hívő igaz ember értékes üzenetet lát benne. Aki az Úrban bízik, annak minden a javára válik.

Áldott böjti időszakot kívánok!

Szeretettel,

Benvin Sebastian atya

Forrás: Hajdúdorogi Főegyházmegye



Fotó (archív): Lambert Attila



