Aki a leggazdagabbaknak és a legszegényebbeknek főz – Ferenc pápa találkozott az olasz sztárséffel

Botturát nagyon meghatotta a találkozás: „Csodás beszélgetés volt: megnyílik az ember elméje, amikor vendégszeretetről, befogadásról, a legutolsókra való odafigyelésről, lerombolni való falakról van szó.” Annyira megindította a beszélgetés, hogy felajánlotta együttműködését egy projekthez, ami nehézségek között élő fiatalok megsegítésére irányul: „A pápával együtt tenni valamit a szükséget szenvedőkért számomra egy megvalósuló álom.”

A sztárséf azt is elmondta, mennyire hálás Pozzának, amiért összeismertette a pápával, még ha erősen túlzott is, amikor a kreativitás csúcsaként, az új Michelangelóként mutatta be őt. Hiszen őt nem csupán ételkölteményeiről ismerik, hanem arról is, mennyire kreatívan jótékonykodik: a milánói expón és a riói olimpián szegényeknek alakított ki étkezőt, és más híres séfeket is bevonva főzött nekik.

Bottura 25 évvel ezelőtt alakított át egy modenai éttermet, az Osteria Francescanát úgy, hogy azóta a világ legjobb éttermeinek listáján vezető helyre került. Beszélgetett a pápával az általa működtetett projektekről, a mexikói szegényeknek és a Harlemben élőknek fenntartott étkezőkről. Elmesélte neki, mit tesznek New Yorkban a rászorulókért és az utcagyerekekért. És beszélt arról, hogy édesanyjától megtanulta, ne tegyen sok cukrot a tejbe, ne pazarolja az ételt. Bottura ismert arról, hogy szereti a szegényeket, szívesen adakozik, és arról is, hogy kerüli a pazarlást, a megmaradt alapanyagokat felhasználja, akár úgy, hogy a szegényeknek főz: így az éhezők is jóllaknak, és a kiváló alapanyagok sem vesznek kárba. Modenában egy olyan oktatási központot működtet, ahol autista fiatalok tanulnak szakácsnak. Bottura beszámolt a pápának egy olyan projektjéről is, ami a generációk közti ismeretadást célozza: idősek tanítják a fiataloknak többek között a tortellini készítését.

Olyan sok közös pont volt a gondolkodásukban, hogy meg nem erősített információk szerint hamarosan együttműködés születik a három Michelin-csillagos éttermet vezető séf és a pápa alamizsnása között, aki számos kezdeményezésével feltűnést keltett már. Krajewski érsek a Szent Péter téren a hajléktalanoknak zuhanyzókat állított fel; máskor visszakapcsolta az áramot egy házban, ahol illegális lakásfoglaló szegények élnek, illetve egy vatikáni palotát bocsátott hajléktalanok és segítőik rendelkezésére. Krajewski kreatív, innovatív gondolkodása kiváló társra találhat a sztárséfben a maga nagylelkűségével és kreativitásával.

Forrás és fotó: Aleteia; Vatican Insider

