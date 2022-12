Aki szeret, énekel – Meghitt karácsonyvárás a Szeged-Csanádi Egyházmegye kórházaiban

A „turné” december 12-én kezdődött a szegedi klinikákon és december 22-én zárult a Csongrád-Csanád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Makói Tagintézményében.

Közös éneklésre hívták a kórházi ágyakban fekvőket és az éppen szolgálatban lévő egészségügyi dolgozókat, hogy a közelgő karácsonyt, Jézus születésének örömhírét egy kicsit együtt is várják. Az ismert adventi és karácsonyi dallamok reményt, vigasztalást közvetítenek a betegségben, kiszolgáltatottságban. A kórházlelkészi szolgálat munkatársai és önkéntesei azt szeretnék, hogy a sok nehézség mellett a közeledő ünnep, öröm is helyet kaphasson a szívekben, a lelkekben.

December 12-én a Gyermek és Idegsebészeti Klinikán, másnap a sürgősségi betegellátó osztály háttérosztályán fekvőket látogatták meg. A betegek az aulában várták a kórházlelkészségtől érkezőket. A műsort kezdetben csak hallgatták, majd egy idő után emlékezetük, illetve a kézbe adott szövegek segítségével maguk is bekapcsolódtak a Mennyből az angyal, a Csordapásztorok, a Csendes éj és a többi ismert dallam éneklésébe.

Többen elmesélték a gyermekkori karácsonyukat, vagy azt, hogy egy-egy nehézségben hogyan tapasztalták meg Isten szeretetét, segítségét. Mosolyogva köszönték meg a kis betlehemet ábrázoló, jókívánságot tartalmazó lapocskát is. A kórházlelkészség tagjai az ágyban fekvő, csukott szemű betegek mellett is megálltak, hogy számukra is eldúdoljanak egy-egy éneket. Többször a hozzátartozók is bekapcsolódtak a karácsonyvárásba.

Az énekes csoportok jártak a Petri Gábor Klinikai Tömbben, majd az Újklinikán található osztályok auláit, a Bőrgyógyászati, a Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika dolgozóit és betegeit is felkeresték. Sorra került a Szemészeti, a Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika is. A különös „betlehemezést” a Kálvária sugárúton található, régi nevén II. Kórház osztályainak meglátogatásával zárták az énekesek Szegeden.

Mindezzel párhuzamosan Gyulán, Békéscsabán, Szentesen, Orosházán, Hódmezővásárhelyen, Makón és Deszken is felkeresték az énekesek, szerenádot adó kórusok a betegeket és az egészségügyi dolgozókat, hogy áldott, békés, egészséges és szeretetben teljes ünnepeket kívánjanak.

