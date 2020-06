Akihez a vigaszért megyünk – Megtartották Umbriában Szent Rita rózsaünnepét

A hagyomány úgy tartja, hogy 1457 telén, mikor Rita a halálán volt, megkérte unokatestvérét, aki meglátogatta őt a casciai monostorban, hozzon neki egy rózsát és két fügét régi kedves kis kertjéből, Roccaporenából. A kérés nagyon megdöbbentette nőrokonát, aki már arra gyanakodott, hogy Rita lázálmot lát, hiszen január volt. Ennek ellenére hallgatott rá, elment a kertbe, és láss csodát: megtalálta, amit Rita kért.

Erre a csodára emlékeznek 1952 óta minden június utolsó vasárnapján a roccaporenai kegyhelyen. Idén az ünnepségeket a koronavírus-járvány miatt hozott egészségügyi biztonsági intézkedésekhez igazították. Élőben közvetítették a szertartásokat a közösségi médián keresztül, hogy mindazok, akik szerettek volna elzarándokolni a kegyhelyre, de nem tehették, imában csatlakozhassanak az ünnephez.

Június 27-én, szombaton Renato Boccardo spoleto-norciai érsek imavirrasztást tartott, ami a hagyományos roccaporenai körmenetet helyettesítette. A kegyhely oltáránál elhelyezett egy kosarat az elmúlt hónapokban érkezett üzenetekkel. Ezrek írtak e-mailt, üzeneteket, postai levelet, telefonáltak, hogy kérjék Szent Rita közbenjárását a pandémia idején. „Ide, Cascia környékére az emberek vigaszért jönnek életük tragikus pillanataiban, mint ahogy a gyermek édesanyjára bízza magát. Mi pedig, akik Szent Ritát családtagnak érezzük, igyekszünk olyanok lenni, mint ő, vagyis megismertetni Isten ajándékát másokkal. A keresztény életben nincsenek félmegoldások; bátorság, hűség és kitartás szükséges” – fogalmazott az umbriai főpásztor, amikor lezárta azaz ünnepségeket.

A befogadásra buzdított, hogy kövessük Szent Rita példáját, aki a szegényeket és a betegeket gondozta. „A befogadás azt jelenti, hogy helyet csinálunk valakinek, kitágítjuk a látóhatárunkat, kitárjuk az ajtókat. Isten úgy fogad be minket, ahogy vagyunk, nem pedig olyannak, amilyenek szeretnénk lenni. Isten nem ítélkezik, nem ítél el, hanem folyamatosan talpra segít minket. Rita ma is befogadja mindazokat, akik hozzá fordulnak. Mindenkit befogad, aki felismeri benne önmagát; aggodalmaikat és örömeiket átveszi és elviszi az Úr elé” – mondta még Renato Boccardo érsek. Az idei rózsaünnep keretében restaurált freskókat is felavattak a San Montanó-i templomban, ahol Rita esküvőjét tartották, illetve ahol férje és gyermekei nyugszanak. A falfestmények az apostolokat ábrázolják.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír