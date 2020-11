Akik gyógyírt nyújthatnak a léleknek a járvány idején is...

„Legyünk Isten meghallgató, odafigyelő, tapintatos, türelmes, érdeklődő arca a másik ember számára” – ezzel a mottóval indította útjára 2019-ben a Szeged-Csanádi Egyházmegye a Szent Dömötör Kórházlelkészi Szolgálatot, melynek révén a lelkipásztorok beteglátogató tevékenységét immár civilek is segítik az egészségügyi intézményekben. A járványhelyzetben bőven van feladatuk a szolgálat munkatársainak, a kórházi ágyakon fekvők folyamatosan igénylik a beszélgetéseket.

Máramarosi Mária, a szolgálat koordinátora elmondta: mivel most látogatási tilalom van a klinikákon, ők viszont Szegeden rendelkeznek hatályos engedéllyel a belépéshez, többször körbejárják a kórtermeket, és megkérdezik az ott gyógyulóktól, hogy szeretnének-e beszélgetni bármilyen témáról. Hozzátette, általában ennek mindig megörülnek a betegek, hiszen végre van kivel társalogniuk. Persze vannak előre leszervezett beszélgetések is, azonban ezek legtöbbször vallási vigaszok, közös imádságok, amelyek által visszanyerik a hitbe és az Istenbe vetett bizalmukat. Többen ilyenkor szentségeket is kérnek a lelkipásztoroktól, szent gyónásban, szentáldozásban részesülnek, vagy akár a betegek kenetét is felveszik.

Az egyéni beszélgetések és imák mellett csoportos foglalkozásokat is szerveznek. Máramarosi Mária beszámolója szerint ezek leginkább nem vallási témájú társalgások. Van, hogy utazási élményeket, kedvenc túrahelyszíneket elevenítenek fel, ezekből pedig hosszas beszélgetések alakulnak ki, hiszen mindig kiderül, hogy többen is jártak már ott, ahol a mesélő személy. Szóba kerül időnként az is, hogy ki honnan érkezett, ez szintén témát generál, mert van, amikor többen ugyanarról a településről érkeztek a klinikára, vagy élnek az említett községben, városban rokonaik és barátaik, esetleg szép emlékek fűzik őket oda. Természetesen a gasztronómia is előkerül, ilyenkor receptcsere is szokott történni, ízletes ételek készülnek – elméletben.

A jó kedvre derítés érdekében társasjátékokat is visznek a szolgálat munkatársai, így malom- és sakkmérkőzések szoktak lenni, valamint dobókockás játékokkal is múlatják az időt. Igazi versengések alakulnak ki abból, hogy kinek hány győzelme van már – mondta el a koordinátor.

Máramarosi Mária beszámolt arról is, hogy már adventre és karácsonyra készülnek, különleges meglepetéseket tartogatnak a betegeknek és az egészségügyi dolgozóknak is, hiszen rájuk is kiemelt figyelmet fordítanak. Utóbbit mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy a közelmúltban szentmisét mondtak értük a dómban. Továbbá az otthonaikban lábadozóknak is lelki támaszt szeretnének nyújtani, valamint a hozzátartozóknak is, ők a templomok faliújságjain található telefonszámon igényelhetik ezt a lelkigondozóktól.

Forrás és fotó: delmagyar.hu/Szeged-Csanádi Egyházmegye

