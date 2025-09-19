Akik a reménység fényét sugározzák – Férfiak számára szerveztek zarándoklatot Nagyváradon

1917. május 13-án egy Cova da Iria (Béke völgye) nevű helyen, a portugáliai Fatima közelében három pásztorgyermek egy asszonyt pillantott meg, aki ragyogóbb volt, mint a nap. Imádságra buzdította a gyerekeket, és arra kérte őket, hogy minden hónap 13-án jöjjenek el Cova da Iriába.

A Szűzanyának e kéréséhez kapcsolódóan májustól októberig minden hónap 13-án a Fatimai Szűzanya köszöntésére zarándoklatot szerveznek a nagyváradi székesegyházhoz, ahol kerületekre leosztva és a város papságának és híveinek részvételével máriás körmenetet tartanak, melynek végén minden zarándok jubileumi áldásban és a megengedett búcsúkban részesülhet.

A szeptember 13-án, szombaton bemutatott szentmise főcelebránsa Böcskei László megyéspüspök volt.

„A Szűzanya oltalma alatt és segítségével szeretnénk egy szép folyamatot elkezdeni a székesegyházban, amelyben ma a családapákra gondolunk, azokra a férfiakra, akik igyekeznek a családban a krisztusi arcot megmutatni, másokhoz elvinni és befogadtatni – fogalmazott a főpásztor. – Azokért az édesapákért is imádkozunk, akik a hitnek az útját, a reménység fényét sugározzák környezetünkben.”

A püspök arról is beszélt, hogy októbertől kezdve minden első szombaton a férfiak mondják majd a rózsafüzért.

Pék Sándor esperes, a székesegyház plébánosa három szentírási részt idézett, melyek mindegyike arról tanúskodik, hogy

Mária és Jézus közelében a férfi „mozgásba jön”, vállalja a szenvedéseket, a kereszthordozást, tudja vállalni a magányt vagy a megpróbáltatásokat, ha befogadja a házába Krisztust.

Aki közeledik Istenhez, az nem távolodik el az emberektől – fogalmazott.

Forrás: Romkat.ro

Fotó: Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye Facebook-oldala

Magyar Kurír