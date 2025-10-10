Akolitusoknak tartottak egyházmegyei lelkinapot Nyíregyházán

A nyíregyházi Egyházmegyei Lelkipásztori Intézetben akolitusok számára tartott lelkinap témája „A hit és remény” volt – adta hírül október 5-én az egyházmegye Facebook-oldalán.

A program imaórával indult, melyet köszöntők követtek.

A délelőtt során Farkas István és Balassa György akolitusok osztották meg személyes tanúságtételeiket. Őszinte történeteik arról szóltak, miként tapasztalják meg Isten közelségét a mindennapokban.

A lelkinap első előadása, amelyet Juhos Imre atya tartott, a Római levél 12,12 szavaira épült: „A reményben legyetek derűsek, a nyomorúságban béketűrők, az imádságban állhatatosak.”

A délelőtti program szentgyónási lehetőséggel és szentmisével folytatódott, melyet Palánki Ferenc megyéspüspök mutatott be. 

Az ebédet követően a délutáni előadás témája a hitvallás volt, amely a keresztény élet fundamentumaként segít újra és újra kimondani, kiben és miben hiszünk. A téma előadója Krakomperger Zoltán helynök atya volt.

A nap reflexióval és közös imával zárult, hálaadással a sikeres lelki napért. 

A hit a valódi remény anyja, a reményből pedig béke születik az emberben.

