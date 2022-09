Alapításának évfordulóját ünnepli a zalaegerszegi Szent Család Óvoda

Huszonöt évvel ezelőtt ezen a napon nyitotta meg kapuit a Szent Család Óvoda Zalaegerszegen. Az alapítást megelőzően éveket töltöttek imával, gondolkodással az óvónők, hol és hogyan valósíthatnák meg álmukat, egy olyan óvoda megnyitását, ahol katolikus szellemiségben nevelhetik a gyermekeket. 1997. szeptember 1-jén nyílt meg az intézmény, két csoporttal, alapítványi formában – mondta a Szombathelyi Egyházmegye portáljának adott rövid interjújában Kovácsné Ujj Andrea, az intézmény vezetője.

Az évforduló egybeesik az óvoda teljes megújításával.

Kormányzati támogatással két ütemben valósul meg a beruházás. A most elkészült és megáldott épületrészben kápolnát, csoportszobákat, öltözőket, egyéb helyiségeket alakítottak ki. Itt három óvodai csoport kapott helyet.

További két csoportnak a most elkészült és a már meglévő tornaszoba szolgál ideiglenes kuckóként. Ők költöznek majd abba az új épületszárnyba, amelynek építése is már megkezdődött. A tervek szerint egy év múlva ezt is birtokba vehetik a gyerekek.

Székely János püspök az ünnepségen arra kérte a gyermekeket, hogy térjenek be gyakran a kápolnába, és imádkozzanak szüleikért, családjukért, kérjék Jézus áldását életükre.

Forrás és fotó: Szombathelyi Egyházmegye



Magyar Kurír