Áldott légy! néven teremtésvédelmi kertet avattak Egyházashetyén

2018-ban cseresznye-, szilva-, alma-, meggy-, sárga- és őszibarackfákat már ültettek a kertbe. Ezek már megnőttek, éppen most virágoznak. A templom mellett azonban még jókora terület állt üresen. Ide most negyven darab batul és húsvéti rozmaring fajtájú almafát, illetve szomolyai fekete fajtájú cseresznyefákat ültettek, a kerítés mellett pedig körbe negyven darab vadrózsát.

Tuczainé Régvári Marietta, a Szombathelyi Egyházmegyei Karitász igazgatója a Szombathelyi Egyházmegye honlapjának, a martinus.hu-nak elmondta: a karitász a teremtésvédelmi tevékenységét tulajdonképpen már 2010-ben elindította, amikor a szervezet elkezdte a vidéki plébániákat felújítani, a plébániakerteket hasznosítani. Elsőként Vásárosmiskén levendulát ültettek, később Nagylengyelben szilvafákat, Kemenespálfán százhatvan szilvafát és kilencven körtefát. Emellett Ölbőn gyümölcsfeldolgozót is működtetnek. A mostani telepítés folytatása a korábban megkezdett munkának és kapcsolódik Ferenc pápa Laudato si’ (Áldott légy) kezdetű enciklikájának a világunk megóvására tett felhívásához.

A szentmisét követően áldotta meg Déri Péter jánosházi plébános a kertet, majd következett az ültetés. Majthényi László, a Vas Vármegyei Közgyűlés elnöke szakszerű útmutatást adott a telepítést megelőző gyökérmetszési tudnivalókról, illetve az ültetés megfelelő irányáról.

Hazánkban valamennyi egyházmegyében, így a Szombathelyi Egyházmegyében is alakult teremtésvédelmi bizottság. A szombathelyi egyházmegyés szervezet feladatául tűzte ki, hogy jó gyakorlatok átvételével segítse a természet védelmét, kiegészítve azzal a keresztény gondolattal, amely rámutat a világban meglévő és abból kiolvasható isteni rendre. A teremtésvédelem így többről szól, mint a növényekről, állatokról: a bolygót helyezi középpontba. Kiemeli az ember felelősségét a másokkal és a körülöttünk lévő világgal kapcsolatban – mondta Aigner Géza letenyei plébános, a bizottság vezetőhelyettese.

Abból az üzenetből indulnak ki, hogy Isten az édenkertbe helyezte az embert: éltető, tápláló kertbe. „Ez a mi Földünk, és itt kell nekünk azt a tervet továbbvinnünk és megvalósítanunk, amivel Isten a világot megalkotta és az ember gondjaira bízta” – fogalmazott Aigner Géza. – A kertben mi is tanulunk a természettől: mi az, aminek jövője van, ami elősegíti a növekedést, mi az, ami megőrzi, megóvja az életet. A realitásérzékünk is kiteljesedik, hiszen látjuk, mi az, aminek helye van a világban. Együtt hat itt az ember munkája és az Isten áldása – ez az összetartozás a mindennapokban, a lelki életünkben is ott kell, hogy legyen.

Aigner Géza szerint a kert segít abban is, hogy ne feledkezzünk meg a kertművelésről, ne feledkezzünk meg a tennivalókról, amiket el kell végeznünk, amikor növényt termesztünk. Fontos, hogy ez a tudás ne vesszen el. S azt is meg kell tanulnunk, illetve tanítanunk, hogy miként dolgozzuk fel a gyümölcsöket, miként lesz ezekből például lekvár. „Ez jó közösségépítő tevékenység is, hiszen összehozza az embereket. Emellett pedig a jó gyakorlatokat mások is átvehetik, az itt szerzett tapasztalatokat hasznosíthatják a maguk és közösségeik számára.”

A kert az Áldott légy! nevet kapta. 2015-ben jelent meg Ferenc pápa azonos című enciklikája, amelyben a Földünk sorsát érintő kérdésekről fejtette ki véleményét a Szentatya, párbeszédre és cselekvésre szólítva fel az emberiséget az ökológiai katasztrófa elkerülése érdekében.

Aigner Géza letenyei plébános szentbeszéde meghallgatható ITT.

Forrás és fotó: Szombathelyi Egyházmegye

