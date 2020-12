Alexandriai Szent Katalin napján búcsúi szentmisét mutattak be Bocsáron

„Ha megnézzük a térképet, Péterrévét és Bocsárt csak a Tisza és tíz kilométer választja el. Ez csak egy képzelt, virtuális távolság. Most pedig nagy örömömre szolgál, hogy itt lehetek bemutatni ezt a szentmisét. Szinte itthon, otthon vagyok!” – Baranyi László atya kedves szavaival megmelengette a jelen lévő tizenhárom bocsári hívő a szívét.

Homíliájában méltatta Katalin apostolságát és áldozatvállalását. A bocsáriak búcsúnapja, Alexandriai Szent Katalin napja nagyon fontos ünnep tágabb értelemben is: ekkor több pap jön, kántor is van, lehet énekelni és közel a karácsony. A szentmisén koncelebrált Mellár József plébános és Halmai János káplán. A helyiek berendeztek a kóruson egy kis múzeumot is a látogatók részére.

Forrás: Nagybecskereki Egyházmegye

Magyar Kurír