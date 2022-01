Álom és valóság – Szerelmes földrajz Palánki Ferenc megyéspüspökkel

Palánki Ferenc püspök a műsor bevezetőjében így vall: „Bár Debrecenben élek mostanában, az elmúlt hat esztendőben ott szolgáltam, most mégis Csesztvét és környékét választottam. Egyszerűen szerelmes vagyok e tájba. Minden ember kötődik valamilyen helyhez. De nem csupán helyekhez, hanem emberekhez is, mások szeretetéhez, akik által a Jóisten szeretetét is megérezheti. Én a legtöbb szeretetet, a szülői, családi szeretetet itt, Csesztvén kaptam. Azért ellátogatunk a közeli Balassagyarmatra is, hiszen oda is sok szál köt. Ott voltam gimnazista, ott volt a felszentelésem utáni első szolgálati helyem a nagytemplomban. Hadd idézzem Szentmártoni Mihály jezsuita atyát: »Vannak olyan álmok, amik soha nem valósulnak meg, és van a valóság, amit soha nem álmodtunk volna.« Valahogy így vagyok ezzel én is…”

Palánki Ferenc pappá szentelését követően újmisés áldást ad édesanyjának

(Csesztve, 1994)

A Szerelmes földrajz műsor Szabó Zoltántól, a kitűnő szociográfustól vette kölcsön a címét. A műsorban szereplő vendégek a művészet, a politika, a közélet, a tudomány vagy az egyház világának képviselői. A műsor vendégeit Hollós László szerkesztő-riporter faggatja az általuk kiválasztott tájakon. Így nemcsak egy-egy jelentős magyar személyiség portréját láthatjuk, hanem életének kedves és meghatározó helyszíneit is. Így kerekedik ki egy külső és egyben belső kép is művészekről, tudósokról, egyházi személyekről.

