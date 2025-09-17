Alsószentivánra zarándokoltak a Székesfehérvári Egyházmegye hitoktatói

Kispál György csepeli plébános prédikációjában tanúságot tett a Szűzanya iránti szeretetéről, bizalmáról és a rózsafüzér imádság erejéről. Történelmi eseményeket, csodákat és saját élményeit felidézve buzdította a jelenlévőket, hogy naponta imádkozzák a szentolvasót, és kérjék a békét.

Az Eucharisztia ünneplése végén köszöntötték a hosszú betegségből gyógyuló Helter István plébánost, aki háláját fejezte ki a közbenjáró imádságokért.

A szentmise után szentségimádáson vettek részt a zarándokok, amelyen a budai esperesi kerület katekétáinak elmélkedései hangzottak el.

A zarándoklatot közös ebéddel zárták a hitoktatók a vendéglátó egyházközségnek, az önkormányzatnak, valamint a helyi segítőknek köszönhetően. A finom ebéd, a vidám, nyitott beszélgetések tették még tartalmasabbá a programot.

Szöveg: Bolla Júlia

Fotó: Kiss Attila

Forrás: Székesfehérvári Egyházmegye

Magyar Kurír