Alsószentivánra zarándokoltak a Székesfehérvári Egyházmegye hitoktatói

Kispál György csepeli plébános prédikációjában tanúságot tett a Szűzanya iránti szeretetéről, bizalmáról és a rózsafüzér imádság erejéről. Történelmi eseményeket, csodákat és saját élményeit felidézve buzdította a jelenlévőket, hogy naponta imádkozzák a szentolvasót, és kérjék a békét.
Az Eucharisztia ünneplése végén köszöntötték a hosszú betegségből gyógyuló Helter István plébánost, aki háláját fejezte ki a közbenjáró imádságokért.
A szentmise után szentségimádáson vettek részt a zarándokok, amelyen a budai esperesi kerület katekétáinak elmélkedései hangzottak el.
A zarándoklatot közös ebéddel zárták a hitoktatók a vendéglátó egyházközségnek, az önkormányzatnak, valamint a helyi segítőknek köszönhetően. A finom ebéd, a vidám, nyitott beszélgetések tették még tartalmasabbá a programot.
Szöveg: Bolla Júlia
Fotó: Kiss Attila
Forrás: Székesfehérvári Egyházmegye
Magyar Kurír
