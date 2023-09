Amikor nehéz az iskolatáska…

Van, amikor kifogyunk a motivációból… A motiváció fenntartása nemcsak az iskolakezdésnél, de folyamatosan nagyon fontos. Az iskola kiemelt feladata, hogy kinyissa a világot a gyerekek számára, hogy valami iránt elkezdjenek érdeklődni. Ha azonban megcsappan a motiváció, az a gyermekek hangulatára, az iskolában töltött időre, a környezetében élőkkel való kapcsolataira is ki tud hatni. Ebben a folyamatban fontos, hogy a kisiskolás gyermekek minél többet megtudjanak önmagukról, saját működésükről. Egyéni erőforrásaikra támaszkodva leljék meg a saját útjukat.

Lehet, hogy olykor érdemes szakértőt, coachot is bevonni, vagy van, amikor egy személyiségfejlesztő program segít, amibe még a szülőket is bevonják.

Van, amikor a szorongások feloldására van szükség, ekkor jöhet jól a pozitív kommunikáció ereje.

Ám van, amikor már a szülőnek is elkél a segítség, akár azért, mert a nagycsaládos harcművészet terén jeleskedve kerül közel a kiégéshez, akár csak azért, mert elbizonytalanodik egyes nevelési kérdések kapcsán. De sajnos a szülők válása után is nagyon elveszettnek érezhetik magukat a gyermekek és maguk a szülők is.

A kortárs közösségek megtartó ereje vitathatatlanul az egyik legfontosabb támogatás a fiatalok számára. A cikk több lehetőséget is ajánl, például a cserkészetet, a Szalézi Ifjúsági Mozgalmat, a Váci Egyházmegye Mente Misszióját vagy éppen a Szentjánosbogár közösséget.

Emellett a tartósan beteg vagy más okból hátrányos helyzetű gyermekek segítségére létrejött intézmények, kezdeményezések egy részével is megismerteti a szülőket.

„Az iskola a gyermekek tanulmányi életének, kortárs közösségi kapcsolatainak kiindulópontja. Ahogy nőnek, egyre bonyolultabb helyzetekkel találkozhatnak. Fontos, hogy szülőként rendíthetetlenül érdeklődjünk mindennap a gyerekektől, akkor is, ha a »Milyen napod volt ma az iskolában?« kérdésre csak azt meséli el, mi volt az ebéd. Érdeklődjünk a tanulmányai mellett a baráti kapcsolatairól, nehézségeiről, örömeiről, és vegyünk részt aktívan az iskolai életében is!” – javasolja a cikk szerzője, Csabai Hajnalka.

