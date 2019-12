Angol fiatalok segítették a Nagyváradi Egyházmegye rászorulóit

A jótékonyság nem ismer határokat. Egy-egy önzetlen emberi törekvés képes tengereken és országokon átívelve megváltoztatni olyan emberek sorsát, akik segítségre szorulnak, s akikről a helyi közösségek gyakran megfeledkeznek. Ennek szép példája valósult meg, amikor a nagyváradi Caritas Catolica önkéntesprogramjának keretében ismét ellátogatott Nagyváradra az egyesült királyságbeli Beaulieu Convent School önkéntescsapata, hogy különböző programokban való részvétellel segítse az egyházmegye rászorulóit.

A nagyváradi Caritas Catolica évek óta együttműködik a Jersey szigetén található katolikus lányiskolával. A partnerség keretében az angol diákok minden évben gyűjtést szerveznek az iskolában a Caritas ellátottjainak megsegítésére, emellett évente egyszer, a karácsony előtti időszakban el is látogatnak a nagyváradi egyházmegyébe, hogy különböző jótékony célú programokon vegyenek részt.

Az idei akció keretében a fiatalok két alkalommal is ételt osztottak a szegényeknek az utcán. Az események során összesen 200 adag meleg ételt osztottak szét; és az önkéntesek nemcsak a kiosztásban segédkeztek, hanem el is készítették az ételeket a Caritas Kanonok sori konyháján, Szigeti Berkeczi Hajnal főszakács irányításával. A főzéshez szükséges alapanyagok megvásárlását a Caritas Catolica holland partnerszervezete, a Stichting Oost-Europa Boskoop támogatta. „Az ételosztás során nem számítottak a nyelvi korlátok: egy ölelés melege, egy arckifejezés, egy hálás kézszorítás, többet mondott minden szónál” – nyilatkozta Cliona, az angol diáklányok egyike.

Ittlétük során az angol önkéntesek több közös foglalkozáson is reszt vettek az Élet Autizmussal Egyesület tagjaival. Szeretettel és türelemmel foglalkoztak az autista fiatalokkal, akik Bacsadi Gabriella egyesületvezető szárnyai alatt fejlesztik egyéni adottságaikat nap mint nap, és igyekeznek aktív tagjaivá válni a társadalomnak. Az egyesület kiváló munkáját fémjelzi, hogy több fiatalt is sikerült olyan szintre fejleszteni, hogy képesek legyenek munkát vállalni és immár több éve alkalmazásban állnak.

A jersey-i csapat meglátogatta a Caritas Catolica által működtetett diákszállót is, melynek sporttermét épp az angol iskola gyűjtése segítségével sikerült tatami matracokkal felszerelni az év elején. A találkozó játékos cselgáncsedzéssel ért véget.

Az angol önkéntesek időt szántak arra is, hogy meglátogassák a Caritas otthoni beteggondozói programjában ápolt idős, többnyire krónikus betegségben szenvedő embereket, valamint több, a Caritas Catolica által működtetett idősotthont is. „Annyira érezhető volt, hogy örülnek nekünk a margittai idősotthonban élő emberek. Pedig csak énekeltünk és egy picit elbeszélgettünk velük, de ez őket annyira meghatotta, hogy már ettől is felvillanyozódott az egész napjuk” – mondta a programot követően a tizenhét éves Rachel. „Az otthoni beteggondozás ellátottjainak személyes történetei mélyen megérintettek és velem maradnak egész életemben. Ez után a tapasztalat után még jobban értékelem mindazt, amim van” – tette hozzá a tizennyolc éves Sophie.

A jersey-i fiatalok meglátogatták a szentjobbi és az élesdi gyermekotthonokat is, ahol kézműves-foglalkozást tartottak a gyerekeknek.

Az angol diáklányok több alkalommal is segélycsomagokat osztottak sokgyermekes családoknak és rászorulóknak a Nagyvárad környéki nyomortelepeken, valamint Horváth Béla polgármester vezetésével Szalacson. A főként tartós élelmiszereket tartalmazó csomagokat a németországi Caritasverband Passau segélyszervezet anyagi támogatásával tudta megvásárolni a nagyváradi karitász.

Az utolsó napon a diákcsoport meleg, téli holmikat – kötött sapkákat, sálakat, kesztyűket és takarókat – helyezett ki a nagyváradi liget fáira a következő felirattal: „Sok szeretettel bárkinek, akinek szüksége van rá”. Immár négy éve szervez ilyen jellegű akciókat a nagyváradi katolikus karitász olyan parkokban, ahol gyakrabban fordulnak meg rászorulók.

Szöveg és fotó: Szombati-Gille Tamás/Caritas Catolica, Nagyvárad



Magyar Kurír