Angyal jár szerdánként a miskolci iskolába

Miskolc-Újdiósgyőr plébánosa, Berkes László angliai útja során találkozott egy hasonló lappal, ez adta az ötletet – árulta el a lelkipásztor a Szent István Rádió Iránytű című ifjúsági műsorában Molnár András szerkesztőnek.

A kis hetilap a szokásos iskolai összejövetelek napján, szerdán jelenik meg. A vasárnapi gondolatokra irányítja a figyelmet, előkészíti, meghirdeti a vasárnapot, a címben az angyal pedig a hírvitelre utal. Az evangéliumra, az örömhírre világít rá, a vasárnapi szakasz mellett egy kis magyarázat, útravaló is olvasható. A járványügyi zárlat idején elektronikus formában jutott el a Vasárnapi Angyal az olvasókhoz. A kétoldalas kis kiadvány az énekekre is figyelmet fordít, ugyancsak a rákövetkező vasárnap jegyében. Olykor egy kis rejtvény, színező, grafika is helyet kap, hogy a legkisebbek számára is kínáljon érdekes, hasznos tartalmat. Berkes atya elmondta még: nem is olyan egyszerű röviden megfogalmazni a gondolatokat. Közel ötven lapszám jelent már meg, kezdetben a plébános maga írta, szerkesztette, később csatlakoztak segítők is.

„Az iskola tanulói és családjaik számára” – olvasható az impresszumban. A kezdeményezés jó példa lehet más intézményeknek is.

Forrás: Bérczessy András/Egri Főegyházmegye

Fotó: Egri Főegyházmegye

Magyar Kurír