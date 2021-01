Angyalok jártak Marosvásárhelyen – Jótékonysági akciót zártak az önkéntesek

Idén a húsz középiskolás diák és Baranka Katalin önkéntes munkáját Kovács Lajos Alpár jogász támogatta, akinek szakértő irányítása mellett igazán hatékony és eredményes akcióval tették szebbé az ünnepet a Szent Erzsébet Társulás által működtetett gyerekotthonban élő harminc gyermek számára a diákok.

Az advent elején meghirdetett gyűjtés Marosvásárhely tizenhét üzletében, a városi és környékbeli templomokban zajlott, de banki átutalással és személyesen is lehetett adományozni. A szervezők büszkén és örömmel állapítják meg, hogy az eredmény felülmúlta a várakozásukat: a befolyt összeg nemcsak a harminc pár cipő árát fedezte, hanem édességcsomagokra is jutott belőle, így a karácsonyi vacsora is bőségesebb lehetett.

A rászoruló gyerekek maguk választották ki a cipőjüket az önkéntesek segítségével.

„Egy nagyon sikeres tevékenységet tudhatunk magunk mögött, mivel sikerült nagy számban megszólítani a városlakókat és a környékbelieket, sőt még a világ más pontjain élőket is. Azért volt számomra különleges ez az akció, mert egy szeretetteljes tevékenység volt, amelynek a sikerességét imáinkban hordoztuk: kilenc keddi böjtölést ajánlottunk fel és Szent Antal kilencedet tartottunk erre a célra. Öröm volt számomra az, hogy a fiatalokkal együtt valami maradandót, szépet és építő jellegűt vittünk véghez” – nyilatkozta Kovács Lajos Alpár.

Az önkéntesek lelkesedése ragadós, több esetben a szüleik és más iskolákba járó barátaik is bekapcsolódtak a jótékonykodásba. Díszeket is készítettek, karácsonyi mézest sütöttek, különféle meglepetéseket szerveztek a gyerekeknek. A program végén pedig videoüzenetekben mindannyian egy-egy szép karácsonyi verssel, idézettel, gondolattal köszönték meg a támogatók és adományozók munkáját.

Pál atya (Bakó Béla ferences szerzetes) szintén videoüzenetben mondott köszönetet elsősorban Isten gondviseléséért, illetve azoknak, aki hozzájárultak ehhez a kezdeményezéshez. Imával viszonozza a kedvességét mindazoknak, akik meghallották Isten indíttatását, hogy a rászoruló gyerekeknek örömet szerezzenek. Bevallása szerint neki személyesen is új lendületet és morális segítséget nyújtott látni a szeretet tetteit és az összefogást, a tenni akarást a fiatalok körében.

Reméljük, hogy a két éve elkezdődött akció igazi hagyományt teremt, amelyet örömmel éltetnek majd a diákok, és az angyalok a városban a következő években is folytatják munkájukat.

Forrás: Romkat.ro

Fotó: Baranka Katalin

Magyar Kurír