Apák zarándokoltak Debrecenből Máriapócsra az Istenszülőhöz

Terdik János pasztorális helynök, az apák zarándoklatának szervezője elmondta, hogy 2011-ben indultak el első alkalommal, azóta pedig nemcsak a létszám, hanem a lelkesedés is évről évre nő. „Sokszor az indulás arról szól, hogy másokért könnyebb zarándokolni. Én azonban nagyon fontosnak tartottam a saját utat, mert ha mi változunk, akkor a környezetünknek is többet és mást tudunk adni. Elsősorban fontos saját magunk miatt is tisztulni, erősödni, illetve nagyon fontos a családunkért, feleségünkért, gyermekeinkért, nemzetünkért, az egész világért – most kifejezetten még a békéért is” – hangsúlyozta.

Az apák zarándoklata a Debrecen-Tócóskerti Görögkatolikus Szervezőlelkészség programjából indult ki 11 évvel ezelőtt, mára azonban kinőtte Debrecent. Évről évre egyre többen csatlakoznak a cívisvárosból induló zarándoklathoz, az ország több pontjáról is érkeznek édesapák. Vannak köztük fiatalabbak, idősebbek, első alkalommal zarándoklók, és olyanok is, akik a kezdetek óta járnak.

A nyíradonyi Illés György is visszatérő zarándok. Mint mondta, édesanyja már ötéves korában elvitte őt Máriapócsra, ennek az útnak a szelleme és a Szűzanya szeretete azóta is benne él. Úgy véli, a zarándokutak mind felajánlások, valamilyen célért indul el az ember. Ő a magyar hazáért indult el 2006-ban. „Eddig mentem 15600 kilométert, de nem is a kilométer a lényeg, hanem amit ezen az úton kap az ember és ad a Jóisten felé. Felajánljuk az imákat, szenvedéseket, mert azzal is jár. A készülődés a legrosszabb, de utána, amikor elindul az ember, minden kitisztul és megy szépen” – fogalmazott.

Az indulás előtt közös imádságra gyűltek össze a családfők a csapókerti Szent Péter és Szent Pál templomban. Itt először Kiss László parókus köszöntötte a zarándokokat, majd Kocsis Fülöp érsek-metropolita áldotta meg őket és a külön erre az alkalomra készített kendőket. Útravalóul azt kívánta, adjon új lendületet az életükben, hogy ezen a két napon a jó irányba haladnak, és egész életükben járjanak a helyes úton.

A lépések most Máriapócsra vezetnek. Az a nagy kérdés, hogy életünk lépéseiről elmondható-e, hogy a cél felé, a mennyország felé vezetnek? „Amerre lépegetünk, olyan lépéseket tesznek a mögöttünk lévők, a ránk bízottak” – emlékeztette a zarándokokat Kocsis Fülöp.

Az áldást követően indultak útnak Debrecenből az édesapák, hogy két napon át gyalogoljanak.

A lelki táplálék mellett a debreceni Soós Pékség jóvoltából zarándokcipót is kapott az ötven résztvevő, akikhez vasárnap csatlakoztak a hozzátartozóik, hogy együtt vegyenek részt a Szent Liturgián, így együtt adjanak hálát és kérjék az Istenszülő oltalmát.

Forrás: Mikula Szilvia/Dehir.hu; Hajdúdorogi Főegyházmegye

Fotó: Katona Tamás

Magyar Kurír