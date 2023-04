Április végén nyitják meg a felújított temesvári dómot

A bánsági nagyváros római katolikus székesegyháza, fő látványossága négy évig tartó felújítás után nyílik meg. Története során ez volt a legnagyobb restaurálási munkálat – írta közösségi oldalán a városvezetés. – A műemlék épületet kívül és belül tatarozták, kicserélték a padlózatot és a fűtésrendszert, restaurálták a bútorzatot, a szobrokat, az ólomüveg ablakokat; korszerű térfigyelő, hang- és videorendszert szereltek be.

A barokk stílusban, 1736 és 1773 között épült dómban három nyelven, románul, magyarul és németül tartanak szentmiséket; a püspöki szertartások latin, bolgár, horvát, cseh és szlovák nyelvű részeket is tartalmaznak – ismertette a városvezetés.

A polgármesteri hivatal idén 500 ezer lejjel (kb. 38 millió forint) támogatta a székesegyház restaurálását és fenntartását. A teljes felújítás európai uniós alapokból zajlott, amiről 2017-ben írt alá finanszírozási szerződést Martin Roos temesvári megyéspüspök a nyugati regionális fejlesztési ügynökséggel. A 22 millió lej (kb. 1,67 milliárd forint) értékű beruházás végül 2020-ban kezdődött el, bár az eredeti tervek szerint ekkor kellett volna befejezni.

A Nyugati Jelen korábban arról számolt be, hogy a restaurálás során a szentély egyik vitráliáján látható Szent István király-alak fejére is visszakerült a korona. Az aradi lapnak nyilatkozó Claudiu Sergiu Călin, a temesvári püspökség levéltárosa elmondta: az 1930-as években ezt felső utasításra „sapkára” cserélték, de most visszaállították eredeti állapotába.

A temesvári római katolikus püspökség több turistát remél a felújítás után, a restaurált dómot az Európa Kulturális Fővárosa címet viselő bánsági nagyváros egyik fő attrakciójának szánják.

Forrás: MTI

Fotó: Wikipédia

Magyar Kurír