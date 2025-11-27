Árad az Ipoly, a Máltai Szeretetszolgálat felkészült a segítségnyújtásra

Hazai – 2025. november 27., csütörtök | 9:24
Az Ipoly áradása a part menti településeken több család házát veszélyezteti Nógrád vármegyében. A Máltai Szeretetszolgálat ipolytarnóci munkatársai az önkormányzattal és a katasztrófavédelem szakembereivel szoros együttműködésben vesznek részt az ártéren elhelyezkedő házakban élők megsegítésében.

A napok óta tartó esőzés komoly gondot okoz Nógrád vármegyében. Árad az Ipoly, Ipolytarnócon harmadfokú árvízvédelmi készültség van érvényben – számolt be róla a Nool.hu. hírportál november 26-án délután.

A Máltai Szeretetszolgálat több család befogadására tette alkalmassá az ipolytarnóci Jelenlét Pontot, hogy akár éjszaka is fogadhassák a bajba jutott embereket. A szervezet munkatársai az árvíz miatt kiköltöztetett és máshol elszállásolt családokkal is tartják a kapcsolatot; élelmiszerrel, ruházattal és mentális támogatással segítik őket. November 26-án estig hat család kényszerült otthona elhagyására, öten rokonoknál, egy család pedig a litkei vendégházban kapott szállást.

Gál István polgármester szerdán a Nool.hu-nak elmondta: 1500 homokzsákot használtak fel az ingatlanok megvédéséhez. A helyszínen vannak a polgármesteri hivatal és a katasztrófavédelem munkatársai, valamint a salgótarjáni járási mentőcsoport tagjai, a Help és a Kabar mentőcsoport is.

A Vízügyi Igazgatóság tegnapi tájékoztatása szerint éjfél és egy óra körül várták a folyó tetőzését 4–4,2 méteren. Legutóbb 2014-ben volt ilyen magas az Ipolyon a vízállás a nógrádi faluban.

A máltai Szeretetszolgálat ipolytarnóci Jelenlét Pontja a korábbi években is fogadott árvízkárosult családokat, a szervezet munkatársai a házak helyreállításában is segédkeztek – olvasható a közleményben.

