Arra hív minket Isten, hogy imádkozzunk – Nagyszülők zarándoklata Alsószentivánban

Az ünnepség kezdetén Helter István plébános köszöntötte az időseket, a főpásztort, a megjelent közéleti vezetőket, a helyi és környékbeli oktatási intézmények képviselőit. Arra buzdította a jelenlevőket, imádkozzanak a Szűzanya oltalmáért, kérjék segítségét, és adjanak hálát Istennek mindenért életükben.

A szentmise elején, az iskolás gyermekek köszöntője után Szvorák Katalin Kossuth-díjas énekművész, népdalénekes, négyszeres nagymama tett tanúságot a nagyszülőség, a család fontosságáról és a hitről. A művésznő hangsúlyozta, óriási felelőssége van a nagyszülőknek a gyermekek nevelésében, az erkölcsi nevelésben, és nagyon lényeges, hogy az önzetlen szeretetet próbálják átadni a kicsiknek. Szenteljenek minőségi időt a gyerekeknek, meséljenek, énekeljenek nekik, hiszen sokszorosan visszakapják a szeretetet tőlük.

„A négy unoka külön színes világ – mondta Szvorák Katalin –, amit próbálok szeretettel, odafigyeléssel, sok játékos-dalolós együttléttel megfejteni. A gyermekek szerintem hároméves korig földre szállt angyalok, elég csak a tekintetüket elkapni, szemkontaktusba lépni velük, olyan tiszta, romlatlan emberi, sőt földöntúli a tekintetük. Van mit tanulnunk tőlük. Mindig nagyon komolyan veszem a gyerekeket, kíváncsisággal figyelem fejlődésüket, eszmélésüket. Hihetetlen energiát adnak, örömöt, és az ember lubickol ebben a csodás állapotban. Ilyenkor megfeledkezünk a derék- és hátfájásról, az ember újra gyermek lesz, és kacagva merül bele a játékokba. Ők pedig igen hálásak minden figyelemért, a velük töltött mesélős-játékos órákért. Nekünk csupán a feltétel nélküli elfogadást és az önzetlen szeretetet kell gyakorolni… Abba a korba léptem, amikor a kapni helyett az adni került előtérbe” – vallotta a művésznő. Végül elénekelt egy gyönyörű Mária-altatódalt.

Spányi Antal püspök beszédében az imádság fontos szerepét emelte ki, amire Fatimában figyelmeztette a Szűzanya a gyermekeket. Ők csodálkoztak, hogyan jut el az üzenet az emberekhez. És ki gondolt arra, hogy Alsószentiván is egy lesz a megszámlálhatatlan hely közül, ahol október 13-án a Szűzanya felé fordulva mondanak imát majd az emberek az engesztelés szellemében.

A főpásztor úgy fogalmazott, a budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszuson megerősödtünk és buzgóbbak lettünk az imában. Majd azokról szólt, akik az imádság emberei voltak a Szentírásban, kiemelve a Boldogságos Szűz Mária alakját. „Azt szeretném, ha ezen a napon mindannyian a szívünkbe zárnánk, hogy arra hív minket Isten, hogy imádkozzunk. Fiatalon azt mondja az ember, sok feladatot ad az élet; a megélhetés gondja, a gyerekek nevelése, ezerféle dolog köt le bennünket, és már nincsen erőnk imádkozni. De amikor az ember elérkezik egy bizonyos életszakaszba, talál időt, hogy napról napra összekulcsolja kezét, Isten felé emelje a tekintetét, tőle kérjen erőt, kegyelmet, útmutatást. Engeszteljen és imádkozzon a rábízottakért, hogy életüket szentebbé tegye. Fontos a nagyszülőknek az unokák szeretete, nevelése, a róluk való gondoskodás, de legalább ennyire fontos az értük való imádság. A keresztény ember lényegéhez hozzátartozik az imádság; nem lehet keresztény az ember imádság nélkül.”

A főpásztor végül arra hívta fel a figyelmet, hogy imádkozni kell az Istentől elfordult világért is, mert lehet, hogy éppen a mi imádságunk fog segítséget nyújtani a téveszmék ellen. A családokért is, mert a teremtés rendjét tagadva ma már bármilyen kapcsolatot házasságnak neveznek. Fontos magyar hazánkért, nemzetünkért imádkozni, hogy meglássuk küldetésünket a kereszténységet tagadó Európában. „A számos szentet adó magyar nép legyen Isten oltalmában, nézzen előre az elkövetkezendő századokra úgy, ahogy azt Szent István is elgondolta, aki bennünket Máriára bízott, hogy ő legyen oltalmazónk, Nagyasszonyunk és patrónánk. Űzzük el magunktól a csüggedést, ne engedjük, hogy a fáradtság vagy bármi más eltérítsen, hanem örömmel és hálás lélekkel, Isten közelségét és Mária szeretetét mindig megtapasztalva járjuk Krisztust követve utunkat!”

A szentmise végén Spányi Antal megyéspüspök megáldotta a jelen levő és a lélekben az ünnephez kapcsolódó nagyszülőket. Megköszönte a családjaik, gyermekeik, unokáik érdekében végzett tevékenységüket, s kérte, hogy imádkozzanak továbbra is szeretteikért.

Az ünnepi szentmise körmenettel zárult, amelyet egész napos engesztelő imádság követett a kegyhelyen.

Forrás: Székesfehérvári Egyházmegye

Szöveg: Berta Kata

Fotó: Kiss Attila

Magyar Kurír