Arra lettünk teremtve, hogy kibontakozzunk – Elballagtak a nagyváradi Szent László-líceum diákjai

Furcsa időt éltünk át, néha elszigetelődve, de legalábbis egy kicsit távolabb egymástól – idézte fel az elmúlt hónapokat Böcskei László megyéspüspök. – Az is lehet, hogy egy darabig még érdekesnek is tűnt az, hogy nem kell a megszokott, fárasztó ütemben élni a mindennapjainkat. Ebből azonban hamar kijózanodtunk, mert rájöttünk, hogy számunkra, emberek számára nem ez a normális állapot.

Mi nem azért teremtettünk, hogy karanténban legyünk; az alaptermészetünk inkább a keresés, az úton levés, a felfedezés, a kibontakozás, és ez csak akkor valósulhat meg, ha találkozunk, élő kapcsolatban vagyunk egymással.

Azt is megtapasztalhattunk, hogy az online kapcsolattartás nem az igazi. Lehet hasznos és hiánypótló megoldás, de az igazi találkozás az, amikor szemtől szembe láthatjuk egymás arcát, megveregethetjük egymás vállát, megölelhetjük a másikat, megfoghatjuk a kezét. Ez fejlődésünkhöz is hozzátartozik.

A ballagó diákok a kibontakozás útján járó emberek. Letettek egy terhet, és most erőt gyűjtenek az előttük álló célok elérése érdekében. Megpihennek, hogy aztán új lendülettel menjenek tovább, ezért a ballagás ünnepi pillanata nem más, mint a folytatásra való buzdítás – fogalmazott a főpásztor. – A fejlődésben levő és a felnőtt ember is keresi a helyes és a biztos irányt, mi pedig hitünk szerint az Úr Jézushoz közeledünk ebben a keresésünkben. Tőle várjuk az eligazítást, mint ahogyan az apostolai és tanítványai is tették. Amikor megtalálták, köréje gyűltek, mert érezték, hogy kaphatnak tőle valamit, hiszen Isten mindenkinek a mennyek országát készítette elő, melyet már most építenünk kell, földi vándorlásunk idején. Életünk ugyanis nem céltalan. És bár szép és nemes, kell hozzá keresés és áldozatvállalás is.

Aki eléri a célját, ahhoz az emberhez hasonlít, aki sziklára építette a házát. A ballagó diákok ehhez gyűjtötték az alapköveket.

Kedves diákok, tudjatok ti is elragadtatással figyelni Istenre, higgyétek, hogy ő ott van mellettetek, vezet, és érdemes vele jó szövetségben maradni, mert segít – bátorította a fiatalokat Böcskei László.

Istennek terve van veletek, ahogyan terve volt a prófétákkal, Keresztelő Szent Jánossal vagy a névadónkkal, Szent Lászlóval – fogalmazott ünnepi beszédében Konrád Katalin igazgató. – Az Isten általi meghívás tudata sziklához hasonlítható alapot biztosít a bizonytalanságban és erőt ad. Az építkezés már a születéskor kezdetét vette, majd az évek során mesterek segítettek abban, hogy a fiatalok házának tartós alapja legyen.

Az ünnepségen átadták a zászlókat és az iskola kulcsait is. Pál Anasztázia tizenegyedikes tanuló búcsúzott a diákok nevében a ballagóktól, a végzősök képviseletében pedig Palotai Csenge köszönt el. Babos Jessica és Szabó Gergő versekkel ajándékozták meg a jelenlevőket.

A Szent László-líceumban idén három tizenkettedikes és egy tizenegyedikes osztály ballagott Tóth Florina, Tóth-Trpkovici Timka, Nógrádi Márta és Catona Valéria osztályfőnöksége alatt.

Forrás és fotó: Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye



Magyar Kurír