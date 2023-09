Árvíz után hatalmas összefogás – Látogatás a Karitásszal Szlovéniában

A Száva mellett fekvő Vrbje százötven kilométerre van a magyar határtól, a celjei egyházmegyéhez tartozik. Az ottani Karitász raktárában találkozunk a helyi és az országos vezetőkkel is. A Szlovén Katolikus Karitász központja a fővárosban, Ljubljanában van. Onnan utazott ide Jana Lampe, a Szlovén Katolikus Karitász Nemzetközi Segélyprogramjának vezetője, aki a saját plébániáján önkéntes karitászmunkát is végez. Energikus, derűs, a legnehezebb körülmények között is a reményt hordozó személyiség. Vallja: aki az örömöt sugározza maga körül, soha nincs egyedül, aki viszont csak keseregni tud, magát ítéli magányra.

Kérdésünkre elmondta: az árvíz miatt nagyon sokan elvesztették a házukat, otthonukat, újabb és újabb hírek érkeznek erről. A legújabb értesülés szerint újabb tizenhárom házat kell lebontani, olyan súlyosan megrongálódtak, hogy nem biztonságosak. Csak az itteni régióból a karitász több mint ezer kérelmet kapott, hogy valamilyen formában segítsenek az ávízkárosultaknak. A régióban több mint ötezer család érintett, ez legalább tizenöt-húszezer rászorulót jelent. Mivel az újjáépítés elindult, vannak, akik már visszaköltöztek otthonaikba. Az árvíz kezdetén sokan kaptak szállást az iskolák tornatermeiben, az üresen álló lakásokban, de a többség ma már a rokonoknál lakik.

Jana szavaiból kiderült: három egyházmegye érintett, a celjei, a ljubljanai és a maribori. Szoros, napi kapcsolatban állnak az országos és a helyi karitásszal, valamint a katasztrófavédelmi hatóságokkal, összehangolják tevékenységüket. A kis területű (húszezer négyzetkilométernyi), kétmilliós Szlovéniában mintegy tízezer önkéntese van a Karitásznak. Jana külön kiemelte a Young Caritas, az ifjú karitászosok kiemelkedő segítőkészségét.

Húsz napon keresztül több mint háromezer önkéntest koordináltak, a legkülönbözőbb helyekre, ahol éppen a legnagyobb segítségre volt szükség. Megszervezték a házak kitisztítását, az élelem beszerzését, ellátták a károsultakat matracokkal. A fiatal karitászosok hatalmas munkát végeztek, a többi tízezer önkéntessel együtt. Nem csupán katolikusok, de mások is segítettek. Jana megemlítette, hogy az itteni, celjei egyházmegyében hatvanhét önkéntes karitászcsoport működik, egy csoportban tíz-tizenkét ember. Az árvízben igazán érintett területen – ahol most vagyunk – tizenhárom plébánia van. Az önkéntesek között megvalósul az ökumené: vannak köztük katolikusok és nem katolikusok is.

Jana arról is beszélt, hogy egészségügyi szempontból minden önkéntes biztosítva volt a Karitász által. Kikérték őket a munkahelyükről, s igazolást kaptak arról, hogy ezen a területen dolgoznak. Munkáltatóik pedig nem akadékoskodtak. Az állami köztisztviselők ráadásul kaptak hét napot, hogy önkéntesként dolgozhassanak az árvízkárosultak javára. A Külügyminisztériumból is jöttek segíteni. A munkahelyük természetesen kifizette nekik ezt a hét napot. Augusztus 14-ét pedig az állam szolidaritási nappá nyilvánította, hogyha valaki segíteni szeretne, azt szabadon megtehesse.

A karitászvezető kiemelte: a nemzetközi karitászszervezetek összehangolták tevékenységüket, hogy minél hatékonyabban segítsék a súlyos szlovéniai árvíz kárvallottjait. A lengyel Karitász három nappal az árvíz kezdete után már segítséget küldött a hadsereg repülőgépének közreműködésével: tisztító- és fertőtlenítőszereket, takarókat, élelmiszereket, harminchárom raklapnyi adományt.

Augusztus 15-én, Nagyboldogasszony ünnepén a lengyel egyház gyűjtést szervezett a templomokban. Miután összesítik a gyűjtés eredményét, az összeg tükrében programtervet készítenek a házak újjáépítéséről, a szükséges eszközök, gépek, bútorok beszerzéséről. Kaptak segítséget máshonnan is, a német, az osztrák, a cseh, a horvát, a bosnyák, a spanyol, most pedig a magyar Karitásztól is. A segítség egyrészt pénzügyi támogatásból, másrészt felszerelésekből, élelmiszercsomagokból áll. Ezek gyönyörű gesztusok. Szintén megérintő volt a különböző afrikai országok – szudáni, ruandai, ugandai – karitászszervezeteinek üzenetei, hogy mennyire velünk vannak, imádkoznak értünk. Nem olyan egyszerű onnan segítséget küldeni, de

ez is a szolidaritás, az együttérzés kifejezése, és ez sokat számít most.

Jana Lampe ebben a helyzetben különlegesen fontosnak tartja a gyors segítséget. Elkezdődött az állami segélyakció is, elsősorban a Karitászt és a Vöröskeresztet támogatják. Emellett a Karitász azonnal elindította saját programjait is, és gyűjtést is kezdeményezett, melynek eredménye ötmillió euró lett. Ilyen mértékű támogatás még soha nem érkezett a nevükre. Kezdetben az élet- és kármentés volt a prioritás, mostanra pedig a felszerelések beszerzése, majd az újjáépítés következik.

Kiemelendő a pszichoszociális segítségnyújtás elindítása, itt, a celjei egyházmegyében is, az atyák, lelkigondozók, önkéntes karitászosok házról házra járnak, hogy vigaszt és reményt nyújtsanak az érthető módon lelkileg megrendült embereknek. Előfordult, hogy a mindent elvesztett emberek közül többen pszichiátriai kórházi kezelésre kerültek. Óriási szükségük van a lelki segítségre.

Az árvíztől különösen sújtott farmtanya, Racke ötven kilométerre van Vrbjétől. Közelítve az erdővel borított, hegytől körülvett településhez félig vagy egészen összedőlt házakat látunk, hordalékokat, kőtörmelékeket, kidőlt, egymásra zuhant fákat. Az egyik tölgyfát gyökerestül tépte ki a víz; félig nekidőlt a többi fának. Van olyan ház, amelyiknek megvan három oldala, az elülső oldalt viszont eltüntette a tomboló ár. A betemetett utak járhatatlanok. A borzalmas erővel lezúduló víztől kettévágott mezőgazdasági gépek hevernek a földön.

A hatvan év körüli Milan a hegyoldal alján gazdálkodott feleségével és fiával. A rájuk zúduló víz elől, más gazdálkodó családokkal együtt, a hegység magaslati részén lévő házikóba menekültek, ott töltöttek két napot. Tehetetlenül szemlélték, hogy az árvíz elöntötte a házukat, elvitte a bútoraikat. A víz szintje meghaladta a háromméteres magasságot.

Milan családja állatokat tartott, de a gátakat átszakító víz elsodorta disznaikat, teheneiket. A családfő elmeséli: nem sokkal az árvíz kitörése előtt az egyik tehénnek császármetszéssel születtek a borjai, borzasztóan nehezen élte túl a szülést, és az is csoda volt, hogy a világra jött borjak életben maradtak. Hamarosan jött azonban az árvíz, és mindnyájan elpusztultak. Néhány óra alatt semmivé lett egy egész élet munkája. A családnak egyetlen lova menekült meg, minden erejét összeszedve, sikerült partra evickélnie.

Milan elmesélte, hogy 1990-ben, ifjú gazdálkodóként már átélt itt egy hasonló erejű árvizet. Ezt követően társaival együtt újjáépítettek mindent, házakat, utakat, a gazdálkodáshoz szükséges ólakat, istállókat. Most azonban tarthatatlanná vált a helyzetük, nem lehetséges, hogy az újjáépítés után visszaköltözzenek a házukba, életveszélyessé vált az itteni élet. Az áradás ereje ugyanis több részre szakította a hegyoldal szikláit, darabokban zuhantak le, és bármelyik pillanatban újra leeshetnek.

Milant, a feleségét és a fiát a néhány száz méterrel odébb, magasabb területen lakó lányuk családja fogadta be. Odáig nem ért el a víz. Egyelőre náluk laknak, elképzelhető, hogy hamarosan egy plébánián kapnak menedéket. Ott véglegesen is ellakhatnak.

Bár a tragédia érthetően nagyon megviselte őket, Milanék már a jövőt tervezik, nem adják fel, még ha tudják is, hogy más helyen kell új életet kezdeniük. A lányuk férje egyébként jól működő fakitermelő műhelyt üzemeltet, megváltozott munkaképességű emberek is dolgoznak náluk.

Sajnos az árvíz miatt több gazdaság, cég tönkrement. A károk felmérése még csak most zajlik. Mindenestre az újjáépítés elkezdődött. Gépek vontatják el a kidőlt fákat, hordják el a törmeléket, és a disznóólból is eltűnt a sártenger.

A rendteremtésben részt vettek a karitász önkéntesei, a környék lakói, szerzetesek és egy híres szlovén sportoló is. Hatalmas az összefogás. Rengeteg farmert ért kár, sokan igyekeznek őket segíteni, bálákkal, állatok ajándékozásával.

A látogatás végén Zagyva Richárd átadta Jana Lampénak és a helyi karitásznak az öt darab, teljesen új, ipari falszárítógépet és összesen 468 tisztálkodó csomagot, gyermekek és családok részére.

Már úton vagyunk a buszon hazafelé, amikor Zagyva Richárd sms-üzenetet kap Jana Lampétól. Vrbje és más szlovén település plakátjaira felírt graffitiket idéz, amit az emberek az árvízkárosultaknak üzennek: „Olyan jó, hogy ilyen bátrak vagytok”, „Veletek vagyunk”, „Bízzatok, soha nem maradtok egyedül”…

Mintha egy szerető, családias közösségtől búcsúztunk volna, amelyben mindenki egymásért van; az egyén nem a saját, hanem mások, a segítségre szorulók érdekeit tartja szem előtt.

Szerző: Bodnár Dániel



Fotó: Merényi Zita



Magyar Kurír