Ásó, kapa, nagyharang… online

Márk és Eszter esküvője mégiscsak egyedülálló, hiszen a templomban a tanúkon, a legközelebbi családtagokon, a papon és a két zenészen kívül senki más nem volt jelen. A család többi része, a rokonok és a barátok élő közvetítésen keresztül, online vehettek részt a meghitt pillanatokban.

Május második vasárnapján már érezhető volt a picit felszabadultabb, nyugodtabb légkör az országban. Vidéken sorra nyitottak ki – a megfelelő óvintézkedések és szabályok betartása mellett – a cukrászdák, éttermek, kávézók. A parkokba, a folyópartokra, az utcákra lassan kimerészkedtek az emberek, akik olyan régóta áhítják már a közösség élményét a szabad ég alatt. A kaposvári Szent Imre-templomban Kling Márk, a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus munkatársa feleségül vette Hegedüs Esztert. A padsorok nem roskadoztak a virágoktól. Nem volt vörös szőnyeg, sem koszorúslányok. Nem szólt a nagy orgona. Az esemény ünnepélyessége nem a külsőségekből, hanem Eszter és Márk meghatottságából, tisztaságából és egymás iránti szerelméből fakadt.

A jegyespár és a két tanú egymástól biztonságos távolságban elhelyezett, hófehér székeken ült. A falnál a két zenész állt, szemben Varga László püspök, az első padsorban pedig egy fiatalember egy laptoppal. Ez volt az az eszköz, amelynek segítségével a vírus miatt ilyen „minimalista” esküvőt tartó fiatal pár minden szerettüket be tudta „kapcsolni” életük egyik legfontosabb eseményébe, amikor örök hűséget esküsznek egymásnak Isten szent színe előtt.

Az elmúlt hetekben sokat írtunk már arról, mennyire találékony az ember. A koronavírus kapcsán kialakult helyzetben annyi csodálatos kezdeményezés született már, hogy felsorolni is nehéz lenne. A lényege azonban mindegyiknek ugyanaz volt: semmi nem állíthatja meg a lélek szabad szárnyalásának vágyát, semmi nem akadályozhatja meg, hogy bárhol, bármikor találkozhassunk Jézussal, hogy jót tegyünk egymással, hogy megvalósítsuk legtisztább céljainkat. Eszter és Márk esküvője ismét egy csodálatos példa erre. Két fiatal megtalálta a módját annak is, hogyan tudnának együtt, mégis biztonságban ünnepelni a családjukkal és a barátaikkal. A sütizés, a koccintás, a tánc, az ölelések, a pohárköszöntők későbbre maradtak. Az ő példájuk is megmutatta: Isten mindannyiunk lelkébe belegyúrta az önzetlenséget és a leleményességet.

Forrás: NEK

Fotó: Ambruss Marcsi

Magyar Kurír