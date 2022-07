Van az emberekben szív – Átadták a debreceni békekoncerten befolyt adományt

Kossa György elmondta, hogy a koncert igen rövid idő alatt megvalósult, mégis már a rendezvény előtt 25 millió forint gyűlt össze, és utána is érkeztek adományok, így 36 millió 331 ezer forintot tudnak most átadni. A Debreceni Egyetem 6 millió forintot adott a lebonyolítás költségeire – ismertette a Gróf Tisza István alaptívány kuratóriumi elnöke.

Beszámolt arról, hogy a történelmi egyházak, a város, az egyetem képviselőinek tanácsa javaslatot tett a kuratóriumnak az összeg elosztására. Ez alapján 1,331 millió forintot kap a Híd Kárpátaljáért Segélyprogram, 7 milliót a Magyar Református Szeretetszolgálat, 5 milliót a Katolikus Karitász, 20 milliót a Debreceni Karitatív Testület (DKT), és 3 millió forintot a Kelet-Magyarországi Fiatalokért Alapítvány. E forrásokat a szervezetek csak arra költhetik, ami a gyűjtés célja volt: a bajbajutottak segítésére.

Erős üzenete volt a rendezvénynek nemzetközi értelemben is, hogy Magyarország polgárai, a kormány, Debrecen, a régió rendkívül befogadóképes és humánus. Az egyházak a maguk működési területén jelentős összeget gyűjtöttek, és az ország más részeiből is kaptak összegeket, köztük kisebb és nagyobb vállalatoktól, banktól. Van még az emberekben szív – vont mérleget az elnök.

Minden felekezet, hitközség folyamatosan gyűjt és adományoz a háborús menekültek ellátására. Nekünk nemcsak erkölcsi kötelességünk, hanem hitbeli meggyőződésünk is, hogy segítsük az embereket a határ túlsó odalán – hangsúlyozta Fekete Károly, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke. – Kárpátalja most Ukrajna hátországa is, sok a belső menekült. Az ottani egyházközségeink befogadó állomásokat működtetnek; a kapott segítséget ők továbbadják.

A segélyszervezetek kapcsolódási pontot jelentenek; konkrétan tudják, hova, milyen típusú támogatás kell, és tudják, hogyan osszák be az adományokat. Megvan az a bizalom, hogy tudjuk, az adományok oda kerülnek, ahol szükség van rájuk – hangsúlyozta a református főpásztor.

Debrecen ma több mint háromszáz ukrajnai menekültet lát el, ebből kétszázan a DKT egyik tagszervezete, a Dorcas Alapítvány által működtetett kempingben élnek. Sajnos, úgy tűnik, a háború elhúzódik, a házak közül minél többet szükséges téli üzemmódra is felkészíteni. Mára a Pósa utcán üzemeltet a DKT átmeneti szállást, ahova rendre érkeznek menekültek. Jelenleg mintegy száz ember van kapcsolatban velünk, akiket az egyetemi kollégiumban vagy családoknál helyeztek el. Néhányan albérletben laknak, és jó esetben a családból valamelyik szülő talál munkát – mondta el Rózsahegyiné Juhász Éva, a DKT elnöke.

A helyzet erősen érinti a reformátusságot. Kárpátalján és a határ innenső oldalán is erős református közösségek működnek. A Magyar Református Szeretetszolgálat az első naptól kezdve a határon van. Magáért beszél, hogy két nap után le kellett zárnunk a jelentkezéseket, ez alatt 4x200 fő önkéntes segítő regisztrált. Azt tapasztaltuk, hogy olyan hatalmas megmozdulás volt az egész magyar társadalomban, amelyre már régen nem volt példa – idézte fel Czibere Károly, a Magyar Református Szeretetszolgálat kuratóriumi elnöke és a Híd Kárpátaljáért Segélyprogram képviselője. – Kárpátaljai testvéreink 10 ezer embert szállásolnak és látnak el naponta, miközben az elmúlt hetekben elkezdett csökkenni az adományok szintje – tette hozzá, felhívva a figyelmet arra, hogy a támogatásra továbbra is nagy szükség van.

Eddig 141 ezer 300 menekültnek segítettek, 611 tonna élelmiszert osztottak szét, 4 ezer 800 főnek biztosítottak egészségügyi ellátást és 7 ezer 600 embernek szállást. A most kapott összeget a határon lévő segítő pontokon és a budapesti BOK csarnokban működő tranzitban folyó munkára fordítják.

Krakomperger Zoltán, a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye általános helynöke arról beszélt, hogy régóta jó kapcsolatot ápolnak a Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye karitászszervezetével, az 5 millió forintot oda továbbítják majd. Az összegből tartósélelmiszer-, tisztálkodási és tisztítószercsomagokat állítanak össze helyben, valamint Ungváron, Munkácson, Huszton napi melegétel kiosztását tudják biztosítani.

A görögkatolikus egyház itt, Debrecenben folyamatosan segít. A támogatást elsősorban a Kárpátaljai Görögkatolikus Szent Panteleimon Karitatív Szervezeten keresztül próbáljuk továbbadni – mondta Seszták István főhelynök, a Kelet-Magyarországi Fiatalokért Alapítvány kuratóriumi elnöke. – Az elmúlt hónapokban igencsak megnövekedett azok száma, akik Belső-Ukrajnából érkeztek a kárpátaljai, sok esetben magyar közösségekhez.

Jelenleg 12 településen nyújt ingyenkonyha tevékenységet a Szent Panteleimon Karitatív Szervezet – az ő segítésük kiemelt feladatunk. Alapítványunk ezen a nyáron szeretne egyházi táborokhoz, családi együttlétekhez segítséget adni. Most Debrecenben van ilyen tábor, jövő héten a Balatonnál lesz – ismertette a főhelynök.

