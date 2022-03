Átadták a Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium új sportcsarnokát

A vendégeket házigazdaként Bérczi L. Bernát O.Cist. zirci apát fogadta. A magyar kormány részéről Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter, Fürjes Zoltán egyházi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár, a helyi közélet képviseletében pedig Németh Zsolt és Simicskó István országgyűlési képviselők jelentek meg. Jelen voltak a kivitelezést konzorciumban végző Possibuild Kft. és Horváth Építőmester Zrt. vezetői és munkatársaik, a Zirci Ciszterci Apátság projektet irányító munkatársai, az egri, pécsi és székesfehérvári gimnáziumok vezetői, valamint a Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium vezetői, tanárai és a diákság képviselői. Az apát külön köszöntötte a Dallasi Miasszonyunk Ciszterci Apátság apátját és két szerzetestársát, valamint a kismarosi ciszterci nővérek képviselőit és a zirci apátság szerzeteseit.

Az avatóünnepségen Bérczi L. Bernát felidézte az iskola megszületését, az akkori ciszterek bátorságát és „nagyot álmodását”, s hogy ebből miként fakadt ennek a mostani nagy álomnak a megvalósulása. Az 1929-ben átadott, eredetileg hatszáz főre és osztályonként heti két testnevelés órára méretezett épületet ugyanis az iskola teljesen kinőtte. Toldozni-foltozni még lehetett volna az épületet, de „ha az ember valóban lángolni és világítani szeretne, akkor messzebbre kell tekintenie”. Szükséges volt tehát egy új sportcsarnok, ebédlő és könyvtár kialakítása, mert ezek hiányát az iskola már hosszú évek óta nagyon megszenvedte. Az új, modern sportcsarnok homlokzatának mintázatáról pedig elárulta, hogy még az is a ciszterci pedagógia lényegéről beszél: a nagyobb, erősebb ciszterci címerek körülveszik a kisebbeket, mintegy felkarolva, segítve, átölelve őket. Ez a ciszterci nevelés lényege is: senkit nem elhagyni, hanem segítve, átölelve együtt haladni a Gondviselő által kijelölt úton.

Az apát köszönetét fejezte ki Magyarország kormányának, amely három kormányrendelet alapján összesen mintegy 6,5 milliárd forinttal támogatta az iskola fejlesztését. Ebből megépült a kétszintes, összesen nyolc csoport egyidejű testnevelés-foglalkozásának megtartására alkalmas sportcsarnok, valamint új ebédlőt és könyvtárat is kapott a gimnázium. Így sok család régi vágya teljesült: már nem kell három perc alatt „teljesíteni” az ebédet, és megszűnnek a „lépcsőházi” testnevelési foglalkozások is. Új tantermeket és csoportszobákat alakítottak ki, így nemcsak a sportélet, hanem minden más tantárgy tanítása is méltóbb, az iskola kiemelkedő színvonalához illőbb környezetbe került.

Ezután Gulyás Gergely miniszter és Simicskó István, Újbuda országgyűlési képviselője mondott ünnepi beszédet.

Az iskola vegyeskarának, valamint Mohai Bencének, az iskola volt diákjának közreműködésével szép megemlékezést látott és hallott az ünneplő közösség.

A sportcsarnok megáldását követően a zirci apát vezetésével minden meghívott kivonult az iskola udvarára, ahol Bérczi L. Bernát ünnepélyesen megáldotta az iskola 1950-ben ledöntött, de az építkezéskor csodálatos módon előkerült Szent Bernát-szobrát. Ezt a szobrot a ciszterciek magyarországi működése és újjáéledése jelképének is tekinthetjük, hiszen a kommunizmus egyházüldözésekor elpusztították, elásták, eltüntették, a Gondviselésnek köszönhetően azonban megmaradt és felújítottan, megújulva és megerősödve hirdeti a magyar ciszterciek 800 évnél is régebbi működését.

Az avató ünnepség zárásaként a meghívott vendégek átvágták a nemzeti színű szalagot a Szent Bernát-szobor előtt. Az iskola közel 900 tanulója és száz fős alkalmazotti köre boldogan vette birtokba az új és megújított épületrészeket: a hétvégét követő első tanítási napon már az új sportcsarnokban csengethettek be a testnevelés órákra.

Forrás és fotó: Zirci Ciszterci Apátság

Magyar Kurír